Adana'da canlı yayında bir bina çöktü. Önce büyük bir gürültü geldi ardından yayın kesildi

Kahranmaraş'ın Pazarcık ilçesinde , saat 4.17'de meydana gelen deprem pek çok ilde de hissedildi. Depremin hissedildiği iller arasında Adana da yer alırken, çok sayıda binanın tamamen yıkıldığı açıklandı.

Olay yerinden yapılan canlı yayında, enkaz üzerinde çalışmalar devam ederken bir depremin daha yaşandığı görüldü.

Büyük korku yaşanan bölgede vatandaşlar kaçmaya başlarken, bir binanın yıkıldığı iddia edildi.

Canlı yayında öne büyük bir gürültünün geldiği ardından da canlı yayının kesildiği görülüyor.

YENİ DEPREM OLDU

Kahramanmaraş’ta bir deprem daha oldu. Depremin merkez üssü olarak Elbistan ilçesi açıklandı. Meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 7.5 olarak açıkladı. ABD'li yetkililer ise 7.7 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada ise büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı.

ZEYDAN KARALAR AÇIKLAMA YAPTI

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirterek, "Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" açıklaması yapmıştı.