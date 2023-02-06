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  • Adana'da canlı yayında bir bina çöktü. Önce büyük bir gürültü geldi ardından yayın kesildi

Adana'da canlı yayında bir bina çöktü. Önce büyük bir gürültü geldi ardından yayın kesildi

Adana'da canlı yayında bir binanın daha yıkıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:37
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Son dakika.... Adana'da canlı yayında bir bina çöktü

Adana'da canlı yayında bir bina çöktü. Önce büyük bir gürültü geldi ardından yayın kesildi
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Kahranmaraş'ın Pazarcık ilçesinde , saat 4.17'de meydana gelen deprem pek çok ilde de hissedildi. Depremin hissedildiği iller arasında Adana da yer alırken, çok sayıda binanın tamamen yıkıldığı açıklandı.

Olay yerinden yapılan canlı yayında, enkaz üzerinde çalışmalar devam ederken bir depremin daha yaşandığı görüldü.

Büyük korku yaşanan bölgede vatandaşlar kaçmaya başlarken, bir binanın yıkıldığı iddia edildi. 

Canlı yayında öne büyük bir gürültünün geldiği ardından da canlı yayının kesildiği görülüyor. 

YENİ DEPREM OLDU

Kahramanmaraş’ta bir deprem daha oldu. Depremin merkez üssü olarak Elbistan ilçesi açıklandı. Meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 7.5 olarak açıkladı. ABD'li yetkililer ise 7.7 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada ise büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı.

ZEYDAN KARALAR AÇIKLAMA YAPTI

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirterek, "Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" açıklaması yapmıştı.

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Yalçın Türk..
6.02.2023 13:57
ortadoğudan insanları ülkeye doldurup üçkuruşa ev sahibi yapan akp, kendi milletine sabır ve dua tavsiye ediyor.. satılan evlerin hepsi kamulaştırılmalı.. depremzedelere verilmeli..  
 
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