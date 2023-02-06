Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Adana Havalimanı, ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.

Deprem fırtınası Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili vurdu.

Gaziantep'te 6,4 ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken saat 13,25 itibari ile deprem bölgesinde çok şiddetli bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin şiddeti 7,6 olarak ölçüldü.

Bölgede peş peşe meydana gelen depremler sonrası Adana Havalimanı da ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.

Sabaha saatlerinde ise Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep havalimanlarının uçuşa kapatıldığı açıklanmıştı. Havalimanları sadece yardım uçakları için açık tutulacak.