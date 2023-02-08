﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi

Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan'daki 7,6'lık depremde yaralanan 71 kişi Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralı depremzedeler için Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletildi.
Depremzedeler İstanbul'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı
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