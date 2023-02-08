8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’dan flaş açıklama: Bize gönderilen yardımlara el konuldu

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’dan flaş açıklama: Bize gönderilen yardımlara el konuldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden birisi olan Hatay'da, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söyledi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 05:16
Takip Et

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: Bize gönderilen yardımlara el konuldu

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’dan flaş açıklama: Bize gönderilen yardımlara el konuldu
+
Aa
-

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor.

Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi olan Hatay'da, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın yaptığı açıklama gündem oldu.

Veryansın TV yayınında konuşan Refik Eryılmaz, kendilerine gönderilen yardımlara el konulduğunu belirterek şunları söyledi:

“YARDIM EKİPMANINA EL KONULDU, EKİPLER BAŞKA YERLERE GÖNDERİLDİ”

"Samandağ’da büyük bir felaket yaşanıyor. Yüzlerce apartmanımız yerle bir oldu. Hala göçük altında yardım bekleyen insanlar var. Yardım ekipleri çok yetersiz. AFAD maalesef Samandağ ayağında sınıfta kaldı. 48 saat oldu hiçbir yardımını görmedik. Ne çadır ne battaniye ne yardım ekibi… Hatta buraya özel ilişkilerle getirttiğimiz yardım ekipmanına el konuldu, ekipler başka yerlere gönderildi. Yardım göndermek isteyenler, başka bir yere gideceği kaygısıyla tereddüt ediyorlar."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Dinle
8.02.2023 05:20
Duymadınız mı yardımlar tek merkezden koordinasyon edilecek diye. Biraz haber dinleyin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
2
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
3
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
4
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
6
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
7
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
﻿Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
﻿Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
﻿Bakan Kirişci: Adana'da 167 vatandaşımız hayatını kaybetti
﻿Bakan Kirişci: Adana'da 167 vatandaşımız hayatını kaybetti
﻿Bakan Kirişci: Adana'da 167 vatandaşımız hayatını kaybetti
﻿Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.