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  • Habertürk'te bir ‘sansür’ vakası daha: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı

Habertürk'te bir ‘sansür’ vakası daha: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı

10 ili vuran deprem felaketinde iktidara tepki gösterdiği için yurttaşın 'sesini kısan' Habertürk'te ikinci sansür vakası gerçekleşti. Bu kez muhabir, bir depremzedenin yönetim eleştirisi karşısında panikleyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 04:09
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Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı

Habertürk'te bir ‘sansür’ vakası daha: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı
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Deprem bölgesinde ekiplerin olay yerine geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkisini dile getiren bir vatandaşın sesini yayından alan Habertürk'te skandallar bitmiyor.

Bu kez Kahramanmaraş'ta Habertürk yayınına bağlanan Show TV muhabiri, mikrofon uzattığı bir yurttaşın isyanıyla karşılaştı.

Enkazdan çıkarılan bir kadının, "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir ise konuyu değiştirmeye çalışarak, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi.

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
8.02.2023 10:25
Eğitimli,dürüst,vicdanı olan bu habertürk kanalını zaten izlemiyor.işleri gücleri halka dayatmalı haber izletmek.allahım sen bu milleti islah et yarabbim  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
8.02.2023 10:22
Patronuna biat etmek bu şekilde oluyor maalesef.yandaş yalaka medya budur .ancak gerçekler nasıl olsa duyuluyor.biraz o onurlu olun bu acı günlerde hiç olmazsa  
 
1950
8.02.2023 10:01
Ne yapsın bu işsizlikte, korkudan ne olur diye kesiyor, astığım astık kestiğim kestik, gelde CB adayı olarak dürüst, haram yemeyen, vatansever bay Kemal’e hayır deyin? Ah Türkiyem  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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