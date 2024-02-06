Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun eşinden hüzne boğan açıklama: Bazen ona mesaj atıyorum

6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti.

Hatayspor’un Ganalı yıldızı Christian Atsu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Atsu’nun eşi Claire Rupio, The Atletic'e konuştu.

Rupio’nun anlattıkları şöyle:

‘‘SON GÖRÜŞMEMİZDE GOLÜNÜ KUTLAMIŞTIM’’

“Maçtan önce çocuklarımızla konuşmuştu. Maçtan sonra da onun attığı golü kutlamak için aradım. Her şey yolundaydı, pazartesi günü tekrar arayacaktı ama aramadı.”

‘‘ÇOCUKLARIMA BABALARININ YAŞADIĞINI SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM’’

“Çocuklarımı okula götürdüğümde radyoda deprem haberini duydum. Onları bırakıp eve geldiğimde Christiana’nın bana birçok kez aradığını gördüm ve ‘Ne oluyor?’ diye merak ettim. Onu geri aradığımda ‘Binası yıkılmış’ dedi. İnanamadım, bu mümkün olamazdı. Çocuklarımı okuldan alıp eve getirdim çünkü bunu başkalarından öğrenmelerini istemiyordum. Onlara babalarının bulunduğu yerde bir deprem olduğunu ve henüz kurtarılamadığını anlattım. Onlara her şeyi söylemek zorundaydım. Çok korktular ve ağladılar. Umutlu olmaya çalıştım ve onlara babalarının kurtulacağını söyledim.”

“Cumartesi gecesi saat 3’te telefonum çaldığında Nana’nın aradığını gördüm. Telefonu açtığımda Nana’nın ağladığını duydum. ‘Çok üzgünüm’ dedi ve başka bir şey diyemedi”

‘‘ÇOCUKLARIMA BABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ NASIL SÖYLERİM DİYE DÜŞÜNDÜM’’

“Çocuklarıma babalarının öldüğünü nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Korkunç bir durumdu, aklıma bin bir şey geldi. Çocuklara ‘Babanızı çıkardılar ama onu kurtaramadılar.’ dedim. Bu, hiçbir anne babanın yapmak istemeyeceği bir şeydi. Kalbim kırıldı, Christian onlar için her şeydi. Birini kaybetmek zor ama biz ona bile elveda diyemedik.”

‘‘BAZEN CHRISTIAN’A WHATSAPP’TAN YAZIYORUM’’

“İnsanlar ‘Nasıl başa çıkıyorsun?’ diye soruyorlar, ‘Başa çıkmıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum’ diyorum. Bazen Christian’a WhatsApp’tan yazıyorum, sadece kendimi rahatlatmak için… Kızım Abigail ayın 24’ünde bir resim yaptı ve bana ‘Bunu babana göndermeyi unutma’ dedi. Başta ‘Tamam’ dedim ama sonra Christian’ın bizi gökyüzünden izlediğini söylemek zorunda kaldım ve çok üzüldü.”

‘‘ATSU’YU ANMAK İÇİN VAKIF KURACAĞIZ’’

“Yasın beş aşaması olduğunu biliyorum ama hangisinde olduğumu söyleyemem. Bazen reddediyorum, bazen kabul ediyorum. Kendimi dalgalanırken ve ilerleyemediğimi hissediyorum. Annemi ve babamı da kaybettim ama Christian’ın kaybı beni en çok etkileyen oldu. Onun yaptığı iyilikleri sürdürmek için mart ayında Christian Atsu Anma Vakfı’nı kuracağız.”

‘‘KEŞKE KANATLARIM OLSAYDI DA ORAYA UÇABİLSEYDİM’’

Atsu’nun kardeşi Christiana Atsupie Twasam da yaşadıklarını anlattı.

“Keşke kanatlarım olsaydı da oraya uçabilseydim.” diyen Atsupie Twasam’ın sözleri şöyle:

“Oraya gittiğimde perişan oldum çünkü o binada kimse hayatta kalabileceğini sanmıyordum. İsmine seslendik. Kurtarma ekipleri bir canlı belirtisi bulduklarında bize haber verir, sonra cesedi çıkarır ve tanıdığımız biri olup olmadığını teyit etmemizi isterdi. Bir ceset torbası getirildiğini gördüğümde kalbim durdu. Akşamları ateş başında bir aile gibi otururduk. Birinin çıkarılan cesedinin yakını olduğunu doğrulayıp çöktüğünü görmeniz, bir gün sizin de çökeceğinizi hatırlatıyordu.”