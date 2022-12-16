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Sabahları soframızdan eksik olmuyor ama kalp krizine neden oluyor

Kahvaltının vazgeçilmezlerinden yumurtanın faydası olduğu kadar zararı da bulunuyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:07
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Yumurta kalp krizine neden oluyor. Yumurtanın zararları neler?

Sabahları soframızdan eksik olmuyor ama kalp krizine neden oluyor
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Günün en önemli öğünlerinden kahvaltıda tüketilen ve oldukça faydalı olduğu düşünülen bir gıdanın kalp krizi ve erken ölüm riskini artırdığı bulundu.

Yapılan araştırmalar neticesinde yumurtanın da sağlık için tehlike oluşturabildiği ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, JAMA’ da yayınlanan meta-analiz, 6 ileriye dönük kohort çalışmasına katılan 29.615 kişinin ortalama olarak 17.5 sene takip edilmesiyle yapıldı.

Diyet ile ilgili bilgiler çalışmaların başında bir gıda anketi yapılarak veya katılımcılara ne yedikleri sorularak elde edildi. Her katılımcının geçen sene veya geçen ay ne yediği öğrenildi ve buna göre “katılımcıların verdiği bilgiler” standart bir protokolle “düzenlendi”.

KALP-DAMAR HASTALIKLARI

İstatistiki analizlerde kalp-damar hastalığı ve erken ölüm risklerini etkilemesi mümkün olan yaş, cinsiyet, ırk, eğitim seviyesi, sigara, alkol, fizik aktivite seviyesi, vücut kitle endeksi, kan basıncı, lipit seviyeleri, ilaçları ve hastalıklar gibi faktörler de dikkate alındı. Ortalama 17.5 sene süren takipte 5.400 kişinin bir kalp-damar hastalığı olayı (kalp krizi, felç, kalp yetersizliği gibi) geçirdiği, 6.132 kişinin de öldüğü ortaya çıktı.

YUMURTA YİYENLERİN RİSKİ ARTIYOR

Buna göre yapılan hesaplamalarda günde alınan her ilave 300 mg kolesterolün kalp damar hastalığı riskini yüzde 17 ve tüm sebeplere bağlı ölüm riskini yüzde 18 artırdığı tespit edildi. Gene araştırmaya göre günde ilaveten yarım yumurta da kalp damar hastalığı riskini yüzde 6 ve erken ölüm riskini de yüzde 8 artırıyor.

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