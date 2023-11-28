Kahvenin içine kaşık kaşık ilave edin. Bağırsaklarınız tıkır tıkır çalışsın. 1 bardak için kapınıza kabızlık uğramasın

Türk kahvesine 1 kaşık tarçını eklenerek içilmesi durumunda kabızlığa duvar ördüğü bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kahvenin içine kaşık kaşık ilave edin. Bağırsaklarınız tıkır tıkır çalışsın. 1 bardak için kapınıza kabızlık uğramasın

Kahve, günün her anında keyifle içilen bir içecektir. Kahvenin sindirime de faydalı olduğu son dönemlerde sıkça dile getirilmektedir. Kabızlık problemi yaşayanlar için kahve tüketmenin önemli olduğu belirtilmektedir.

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Kahve, ayrıca vücuttaki fazla yağları yakmaya da katkı sağlamaktadır. Kahvenin sağlığa olan yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

Kilo vermek isteyenler için sadece diyet yapmak ve egzersiz yapmak yeterli olmayabilir.

Diyet listesine yağ yakmaya yardımcı olan besinler veya içecekler eklemek gerekebilir.

Türk kahvesi, düzenli olarak içildiğinde metabolizmayı canlandırarak yağ yakımını desteklemektedir.

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TÜRK KAHVESİNE 1 KAŞIK TARÇIN EKLEYİN

Tarçın, yağ yakmaya yardımcı olan bir baharattır. Aynı zamanda kan şekeri seviyesini dengelemektedir. Böylece gün içinde oluşan açlık ataklarını önlemektedir. İştahı azaltarak daha az kalori almanızı sağlamaktadır.

Türk kahvesine 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Özellikle karın bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olmaktadır.

Türk kahvesinin metabolizmayı canlandırıcı etkisi ile birleştirildiğinde, kısa sürede fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olmaktadır.

Her gün 1 fincan Türk kahvesine 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyerek kilolarınıza elveda diyebilirsiniz.

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