Yoğurtla karıştırıp yiyin. Kabızlığın kökünü kazıyan tarif ortaya çıktı

Keten tohumunu yoğurtla birlikte karıştırılıp tüketince kabızlığın kökünü kazıdığı ortaya çıktı.

Rukiye Selçuk KAYNAK: Haber Merkezi
Yoğurtla karıştırıp yiyin. Kabızlığın kökünü kazıyan tarif ortaya çıktı

Keten tohumu, sindirim sistemine sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunduğu bildirildi.
Kabızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olduğunun altı çizildi.

Yemeklerden önce aç karnına bir kaşık keten tohumu çiğneyerek ve bir bardak su içerek bu faydadan yararlanabilirsiniz.

Keten tohumunu yoğurtla birlikte tüketmek de kilo vermenize destek olur. Yemeklerden 1-2 saat önce, yani aç karnına keten tohumu yoğurt karışımı yerseniz daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Günde 2 kere bu karışımı tüketmeniz yeterlidir. Ayrıca, chia tohumu ya da çörek otu gibi başka tohumlarla da keten tohumu yoğurt karışımı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Keten tohumu, protein ihtiyacını karşılamak için tüketilebilecek bir bitkisel besindir. Ayrıca antifungal etkiye sahip proteinleri sayesinde küf oluşumunu önleyebilir ve glisemik indeksini düşürebilir.

- Keten tohumu, kalp ve damar sağlığını koruyan, kan basıncını düzenleyen, yağ yakımını destekleyen ve beyin fonksiyonlarını geliştiren omega 3 yağ asitlerinden zengindir.

- Keten tohumu, hücre hasarını azaltan, yaşlanmayı yavaşlatan, cildi sıkılaştıran ve nemlendiren antioksidanlardan zengindir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

- Keten tohumu, sindirim sistemi sağlığını destekleyen, bağırsak hareketlerini artıran, kabızlığı önleyen, yararlı bakterileri besleyen ve tokluk hissi veren liflerden zengindir.

- Keten tohumu, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir besindir. İnsülin direnci ve diyabet gibi hastalıklarda keten tohumu tüketimi önerilebilir.

- Keten tohumu, lignan adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşik, kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir ve meme, kolon gibi kanser türlerine karşı koruyucu olabilir.

- Keten tohumu, östrojen hormonuna benzer bir yapıya sahip olan bitkisel besinlerden biridir. Bu sayede kadınların meme kanseri riskini azaltabilir ve menopoz döneminde yaşadıkları sıkıntıları hafifletebilir.

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