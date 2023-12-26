Kale gibi güçlü bir bitki

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Kale gibi güçlü bir bitki
Kale bitkisinin müthiş yararları şaşkınlık yaratıyor...

Aslında daha çok kıvırcık lahana olarak tanınıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun eksikliklerini tamamlıyor, yani bağışıklık sistemini ayakta tutuyor...

Kara lahanadan daha sert bir yapısı var. Damarları daha geniş ve kalın. Potasyum bakımından çok zengin. Yapılan bir çok araştırmada dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi. Çünkü araştırma sonuçlarına göre içerdiği kalsiyum sütten 2 kat daha fazla Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Çin özel olarak üretiyor. BU ülke insanları ızgara et yaptıklarında mutlaka yanında Kale bitkisini de tüketiyor.

Kale bitkisi uzmanlara göre kronik böbrek rahatsızlığı olanlara iyi geliyor. İçeriğindeki yağ oranı tam olarak sıfır. Bu özelliğiyle de diyetlere de dahil edilebiliyor...

KALE BİTKİSİNİN DİĞER YARARLARI

Kemiklerdeki sıvı kaybını önlüyor. Kırılan kemikleri onarıyor.

İçeriğindeki demir miktarı nedeniyle kansızlığın önüne geçiyor.

Kan basıncını kontrol altında tutuyor.

Yüksek oranda K vitamini içerdiğinden sinir sistemini rahatlatıyor.
Hücreleri yeniliyor.

Bağırsak florasına destek oluyor.

Tek seferde C vitamini yüklüyor.

Romatizmal rahatsızlığı olanlara iyi geliyor.

İlgili Haberler
Çoban çantası otu nelere şifa veriyor
Çimen suyu yararlı mı zararlı mı
Son Haberler
Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi Magazin
Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler Gündem
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler
Herkesin borcu faiziyle silinecek 'TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girecek' Ekonomi
Herkesin borcu faiziyle silinecek 'TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girecek'
Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış Ekonomi
Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış
Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı Gündem
Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı
Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı Magazin
Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı