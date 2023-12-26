Kale gibi güçlü bir bitki

Aslında daha çok kıvırcık lahana olarak tanınıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun eksikliklerini tamamlıyor, yani bağışıklık sistemini ayakta tutuyor...

Kara lahanadan daha sert bir yapısı var. Damarları daha geniş ve kalın. Potasyum bakımından çok zengin. Yapılan bir çok araştırmada dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi. Çünkü araştırma sonuçlarına göre içerdiği kalsiyum sütten 2 kat daha fazla Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Çin özel olarak üretiyor. BU ülke insanları ızgara et yaptıklarında mutlaka yanında Kale bitkisini de tüketiyor.

Kale bitkisi uzmanlara göre kronik böbrek rahatsızlığı olanlara iyi geliyor. İçeriğindeki yağ oranı tam olarak sıfır. Bu özelliğiyle de diyetlere de dahil edilebiliyor...

KALE BİTKİSİNİN DİĞER YARARLARI

Kemiklerdeki sıvı kaybını önlüyor. Kırılan kemikleri onarıyor.



İçeriğindeki demir miktarı nedeniyle kansızlığın önüne geçiyor.

Kan basıncını kontrol altında tutuyor.

Yüksek oranda K vitamini içerdiğinden sinir sistemini rahatlatıyor.

Hücreleri yeniliyor.



Bağırsak florasına destek oluyor.

Tek seferde C vitamini yüklüyor.

Romatizmal rahatsızlığı olanlara iyi geliyor.