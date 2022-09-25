25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ekonominin uçtuğu söylenirken. Vatandaşlar kara kışta soba yakacak

Ekonominin uçtuğu söylenirken. Vatandaşlar kara kışta soba yakacak

Yakıt fiyatlarındaki fahiş artışlar ülke genelinde vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Soğukların artmasıyla birlikte harekete geçen bir vatandaş “Kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 22:24
Takip Et

Kalorifer kömürünü pahalı bulan vatandaş kış için soba yakma hazırlığına başladı

Ekonominin uçtuğu söylenirken. Vatandaşlar kara kışta soba yakacak
+
Aa
-

İktidar cephesinden sürekli olarak ülke ekonomisinin uçuşa geçtiği yönünde açıklamalar gelirken, vatandaş kış mevsimiyle birlikte soğuklardan nasıl kurtulacağına dair çareler aramaya başladı. Aydın’ın Karacasu ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren Ganime Aklan, 'Kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık' dedi.

Doğalgazın bulunmadığı Karacasu’da kömürlü kaloriferle kışı geçiren ilçe halkı, hayat pahalılığı sebebiyle yeniden sobaya döndü. Kaloriferde daha fazla kömür kullanıldığı için soba yakarak maliyetleri azaltmaya çalışan vatandaşlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

"BÜTÇEMİZ KALDIRMIYOR"

Beş yıldır kalorifer yaktıklarını, ancak bu sene hayat pahalılığındaki artış sebebiyle bütçelerinin bunu kaldırmayacağını söyleyen Ganime Aklan, sobaya dönüş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Sobada yakmak üzere odun ve çıra hazırlığı yapan Aklan, “Çıra bölüyorum. Kışlık sobamız için hazırlık yapıyorum. Kömür alamayacağımız için, kalorifer yakamayacağımız için mecburen sobaya dönmek zorunda kaldık. Elinizden geldiği kadar yardımcı olursanız doğal gazımızın gelmesini istiyoruz” dedi.

Aklan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş senedir kalorifer yakıyordum. Karşıyaka Cuma Mahallesi’nde yaşıyorduk. Kaloriferli diye buraya geldik. Şu anda, kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık. Bizim, insan başına 25 bin lirayı geçiyor. 4 ton alıyoruz. 4 kişiye 100 bin.

Biz, 100 bini nasıl bulalım? Aylığımız zaten 3 bin 500 lira. Bir ton kömür yaksam, bir ton da odun yaksam ikisi yeter bana. 4-5 bin liraya kömür alsam, 2-2,5 bin lira oduna gitse bu maliyetle kışı geçirebilirim gibi geliyor. Kalorifer için 4 ton kömür alıyoruz.

Mart ayında bitiyor. Nisanda tekrar alıyoruz, 5 ton oluyor. Bunu hesap ettiğimizde, 5’erden olsa 25 bin lira yapıyor. 4’erden olsa 20 bin lira yapıyor. Bunun yakıtı var, elektriği var, dördüncü kata çekmesi var. Biz, bunun için çok zor durumdayız.” (ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
1
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
2
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
4
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
5
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.