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Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı

Akaryakıt bayileri Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün radarında. Piyasaya beş ayda 2,6 milyar liralık sahte fatura sürüldü, devletin zararının 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:12
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Gümrük Muhafaza ekipleri büyük vurgunu tespit etti, düğmeye bastı kamu zararı 1 milyar TL

Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
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Akaryakıtta devlete büyük zarar. Ticaret Bakanlığı, piyasaya 5 ayda toplam 2,6 milyar lira sahte fatura sürüldüğünü tespit etti
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nce, sahte fatura düzenleyen ve 1 milyar liralık kamu zararına neden olan 39 bayi ve bu bayilerden sahte fatura kullanan mükelleflerin peşine düşüldü.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ekip tarafından akaryakıt ve buna bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Dünya gazetesinin aktardığına göre Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle Bakanlık koordinesinde akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığını ve buna bağlı kamu zararını önlemek, haksız rekabetin önüne geçerek yasalara uygun çalışan işletmelerin haklarını korumak amacıyla, Bakanlık ekiplerince, 13 akaryakıt dağıtım şirketi ve bunlarla bağlantılı çok sayıda bayinin usulsüzlükleri ortaya konuldu. İlgili kurumlar nezdinde detaylı olarak araştırılan bu şirket ve bayilerin mükellefiyetleri sonlandırıldı, lisansları iptal edildi.


Giderlerini olduğundan daha yüksek göstererek devlete ödenmesi gereken vergilerini düşürmek isteyen mükelleflere fatura temininde artış gözlenmesi üzerine buna yönelik faaliyet yürüten bayiler Özel Ekip tarafından mercek altına alındı.
39 bayinin lisansı iptal edildi
Çalışmalar neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı 39 bayinin sahte fatura düzenledikleri, hiçbir gerçek faaliyeti olmadıkları halde piyasaya 5 ayda toplam 2,6 milyar lira tutarında sahte fatura sürdükleri tespit edildi.
Bu usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara hemen bilgi verildi. Anılan kurumlarca 39 bayi hakkında Vergi Usul Kanunu'nu uyarınca mükellefiyetlerinin sonlandırılıp EPDK lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik çalışma başlatıldı.


5 ayda 39 bayi tarafından piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar lira kamu zararına neden olduğu saptandı.
Söz konusu kamu zararının tazmini ve ilgililere gerekli cezaların uygulanması için bayilerden sahte fatura kullanan mükellefler hakkında da vergi incelemesi başlatılacak.
Sahte belge düzenleyerek kamunun zarara uğratılmasına sebep olan mükelleflere yönelik çalışmalar devam ederken, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nce akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.

 

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