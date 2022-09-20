﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!

Fatma Kırçe, sırtına ve sol kol dirsek bölgesine kadar inen ağrılar nedeniyle kolunu hissetmeyince acile koştu. Kırçe'ye EKG çekildi, kan enzimlerine bakıldı. Sonuçlar, kalp krizi geçirdiğini gösteriyordu. Doktorlar yoğun bakımı olan daha kapsamlı bir hastane araştırmaya başladı ve Kırçe'yi ambulansla o hastaneye sevk etti.

Burada yapılan incelemelerde de kalp krizi geçiriyor olabileceği ve anjiyo yapılması gerektiği söylendi. Kırçe, kendi doktoru olan Prof. Dr. Ramazan Özdemir'e gitmek istediği için işlemi kendi isteğiyle reddetti ve ertesi gün Bezmialem Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'e gitti. Prof. Dr. Özdemir başta tabloyu kalp krizi sansa da gerçek, ilaçlı EKO çekimi sonrasında gerçek ortaya çıktı.

Fatma Kırçe kırık kalp sendromuna yakalanmıştı.

Prof. Dr. Özdemir, halk arasında kırık kalp sendromu olarak bilinen 'Takotsubo' sendromunun geçici bir durum olduğunu ve kalp krizindeki gibi kalıcı hasar bırakmadığını söyledi.

"TESTLER KALP KRİZİNİ İŞARET EDİYORDU "



Hastanın kendilerine nefes darlığı, göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetiyle geldiğini anlatan Prof. Özdemir, "Hastanın kan sonuçlarına bakınca, gerçekten de hem EKG'sinde hem de tahlillerinde kalp krizi geçiriyor görüntüsü vardı. Yaptığımız anjiyoda, kalp damarları tamamen normal çıktı. EKO'suna baktığımızda, kalbin yapısına boya verip baktığımızda, kalbin ucunda bir balonlaşma vardı. Bu bizim 'Takotsubo' dediğimiz bir sendromdu. Damarlar genellikle normaldir ve büyük bir üzüntü, stres gibi aşırı yoğun duygusal durumlar sonucunda ortaya çıkıverir. Geçici bir durumdur. Bazen birkaç ay sürebiliyor. Ama genellikle normale dönüyor. Kalp krizinde, damarlarda yüzde 100 tıkanıklık söz konusudur ve kalbin bir bölgesinde ölüm meydana geliyor bu nedenle. Yani kalbin dokusu zedeleniyor. Bunun da geri dönüşü olmuyor. Ama bu hastalıkta damarlar normal olduğu için, kalbin dokusu tamamen normal kalıyor" dedi.

DHA