29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kalp ölümleriyle ilgili kritik uyarı

Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte birinin beklenmedik derecede erken yani premature denilen türde olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:24
Takip Et

Kalp ölümlerinin üçte 1’i erken dönemde

Kalp ölümleriyle ilgili kritik uyarı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Kalp damar hastalıkları dünyada ve Türkiye’de ölüme neden olan hastalıklar arasında ön sırada yer aldığı vurgulandı. 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler ile ilgili, “Bu ölümlerin üçte biri beklenmedik derecede erken yani premature denilen türde gerçekleşiyor. Fakat aynı zamanda bu kadar tehlikeli ve öngörülemeyen kalp damar hastalıklarını yüzde 80 oranında yaşam şekli değişikliği ile önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 75’inden fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiğine işaret ederek, hava kirliliğinin de kalp hastalıklarının yüzde 25’inden sorumlu olduğu ifade etti.

Prof. Dr. Özlem Esen, “Fosil yakıtların daha az kullanılması gibi uzun vadeli önlemler alınabilir. Günlük yaşamda ise daha hızlı aksiyon almak için yürüme ve bisiklet kullanımı mutlaka arttırılmalı. Böylece herkes gezegeni ve kalp sağlığını korumak için katkıda bulunmuş olacak” söyledi.

KALP ‘DUYABİLEN VE HİSSEDEBİLEN’ BİR ORGAN

Prof. Dr. Özlem Esen, kalbin ‘duyabilen ve hissedebilen’ bir organ olması nedeniyle insan hayatında çok özel bir yeri olduğunu da söyledi. Yaşamın başı ve sonunu kalp hareketlerinin belirlediğini hatırlatan Prof. Dr. Özlem Esen, kalbin tüm insanlığı birleştiren ortak bir öge olduğuna işaret etti. Bu yıl kalp hastalıklarına yasakların olduğu klasik bakış açısından ziyade farklı bir pencereden bakılacağını ifade eden Esen, “Buradan hareketle Dünya Kalp Federasyonu 2022 yılında tüm dünyada üç ana başlık benimseyerek ‘kalbini kullan’ temasında farkındalık oluşturmaya çalışacak. İnsanlık, doğa ve sen başlıkları altında farklı düşünme, doğru kararlar verme, cesaretle davranıp başkalarına yardım etmek de bu çerçevede öneriler arasında bulunuyor” dedi.

“STRES, KALP KRİZİNİ 2 KAT ARTIRIYOR”

Psikolojik stresin de kalp krizi riskini 2 kat arttırdığına değinen Prof. Dr. Esen, ruh sağlığı konusunun pandemi döneminde dikkat çekmeye başladığını ifade etti.
Bütüncül sağlık anlayışının artık ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan Prof. Dr. Esen, “Stresle başa çıkabilmek için başvurulan sigara, alkol ve ekran bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak kalp hastalıklarından korunmada anahtar rol oynuyor. Egzersiz meditasyon gibi sağlıklı alışkanlıklar kazanmak ve sürdürmek çok önemli hale geldi” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
5
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
6
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.