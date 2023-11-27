Kalp sağlığı koruyan ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Dolama otunun diğer yararları arasında, kemikleri güçlendirmesi, kalbi koruması ve kan basıncını ayarlaması sayılabilir.

KALBİ KORUMANIN 3 BASİT FORMÜLÜ

Kalbiniz, hayatınızın merkezinde yer alan çok duyarlı bir organdır. Kalbiniz, yaşadığınız duygulara ve yaptığınız aktivitelere göre değişir. Mesela sevinç, korku veya heyecan duyduğunuzda çarpması hızlanır. Koştuğunuzda da aynı şekilde hızlanır. Kalbiniz, çocukken geçirdiğiniz hastalıklardan veya ailenizin kalp sağlığından da etkilenir. Kalbinizin bir bölümü zarar görürse, diğer bölümleri de bundan olumsuz yönde etkilenebilir. Örneğin, damarlarınızda tıkanıklık varsa, kalp ritminiz bozulabilir.

Kalp kapaklarınızda sorun varsa, ritim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Kısacası kalp çok hassas bir organdır. Bu yüzden bu hayati organa iyi bakmak şarttır. Kalbinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için bu 3 basit tavsiyeye göz atın.

-Mutlu olmak

-Spor yapmak

-Sağlıklı beslenmek

DOLAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Ancak, dolama otu gibi herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.