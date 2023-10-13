Siroza birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Siroza birebir iyi gelen kurtpençesi otu dikkat çekti.

İşte kurtpençesi otuyla ilgili detaylar…

KURTPENÇESİ OTU NEDİR?

Kibritotunun en çok görülen şeklidir. Boyu bir metre kadardır. Her zaman yeşil olan bitki ormanlarda yerde bir- iki metre kadar uzanarak zarif ve ince kökleri ile kendisini belli eder. Yedi ile on santim uzunluğunda yumuşak görünüşlü dallar çıkarır. Dört yaşına geldiğinde, sarımsı renkte mısıra benzeyen çiçek verir. Çiçeğin tozuna kurtpençesi unu denir ve deri tozu olarak kullanılır.600 metreden yüksek olan orman ve yamaçlarda yetişir.

KURTPENÇESİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Karaciğer sirozunda çok yararlıdır.

-Gut ve romatizma hastalarında iyi gelir.

-Uzun müddet yatan hastalarda yatmadan dolayı oluşan yaralara serpildiğinde iyileştirir.

-Karaciğer iltihaplanması ve karaciğer dokusundaki sislikler için faydalıdır.

-Böbrek kumu, idrar kesesi kramplarına iyi gelir.

-Kramplı yerlere sarıldığında çok çabuk kramplar çözülür.

-İdrar tutukluğunda dıştan bitkiyi sarmak iyi neticeler verir.

-Kronik hemoroidlerde ve kabızlık çekenlerde faydalıdır.

KURTPENÇESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 çay kasığı bitki 200 ml sıcak suda 3 - 4 dakika demlenir. Aç karnına sabah 1 fincan içilir.

Spor : Tohumların içinde rizinus denen bir yağ vardır. Süt tozunda 1/10 oranında ezilerek günde 3 defa, 1 çay kaşığının üçte biri kadar alınır.

Yastık : Bir yastık içine 100 - 300 gr konarak ağrıyan veya kramp giren bölgeye bölgeye bastırılarak bütün gece tutulur.

UYARI : Bitki kısmında sinir sistemini etkileyen alkoloidler olup doktor kontrolü olmadan çayı kullanılmaz. 1 hafta kullanımdan sonra 2 - 3 gün ara verilmelidir.

SİROZ NEDİR?

Siroz, sağlıklı karaciğer dokusunun skar dokusuyla yer değiştirdiği ve karaciğerin kalıcı olarak hasar gördüğü ileri evre bir karaciğer hastalığıdır.

Skar dokusu yaralanma veya uzun süreli hastalık nedeniyle oluşan bir dokudur.

SİROZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık, kilo kaybı, bulantı, halsizlik ve çabuk yorulma olup, ileri evrelerde vücutta su birikimi, bacaklarda ödem, karında şişlik, kas erimesi, ciltte çabuk morarma, kanamaya eğilim, aşırı kaşıntı, sarılık ve geçici şuur değişikliği siroz belirtisi olarak ortaya çıkar.