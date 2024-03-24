Misafirlerinize kebapçı lezzetinde ev ziyafeti… Evde beyti kebap tarifi nasıl yapılır?

Evde beyti kebap tarifi uygulayarak hem kebap hem de dürüm sevenlere, öte yandan bir de yalancı çıtır mantı sevenlere hitap eden, herkesin damak tadına özel bir ana yemek hazırlayabilirsiniz.

Lokanta usulü beyti tarifi detaylarını evde uygulayarak şahane lezzetli bir beyti kebabı yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Evde beyti yapımı, hiç de zor olmayan aşamalardan oluşuyor. Evde beyti kebap tarifi yufkalı şekilde kolay olarak yapılabiliyor.

Evde beyti kebabı tarifi uygulamak için hazırsanız malzemeleri verelim.

EVDE BEYTİ KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Mis gibi kebap lezzeti için evde beyti sarma tarifini uygulayabilir, misafirlerinizi iftarda bu lezzetle etkileyebilirsiniz. O halde malzemeleri sayalım. İşte kolay beyti kebap tarifi için malzemeler:

2 adet yufka

Sosu İçin;

4 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber, toz kırmızı biber

Tuz

Köftesi İçin;

400 g kıyma

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 adet soğan

1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu

Karabiber, pul biber

Tuz

Servis İçin;

Çırpılmış yoğurt

Tuz

EVDE BEYTİ KABAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lokanta usulü beyti tarifi yapmak isteyenler için kolay ve pratik evde beyti yapımı yöntemini anlatalım.

Öncelikle köfteyi yapmalısınız. Kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu derin olan bir kapta yoğurun.

İsterseniz yufkaya direkt sararak kullanabileceğiniz köftenizi dilerseniz ikinci yöntem olarak fırınlandıktan sonra da yufkaya sarabilirsiniz. Biz ikinci yöntemi anlatacağız.

Birinci yöntem:

Hazır olan köfteyi yassı ve uzun şekiller oluşturarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yan yana yerleştirerek 185 dereceye ısıtılmış fırına verip 10-12 dakika kadar fırınlayın.

O sırada 1 adet yufkayı tezgaha alıp ikiye bölün. Pişen köftelerinizi de fırından alın.

Yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağından sürün.

Yufkanın geniş tarafına köfteleri tek sıra olacak şekilde dizerek yufkanın sağ ve sol kenarını içe katlayıp rulo şeklinde tüm yufkayı öne doğru dürüm olacak şekilde gevşek bırakmayacak şekilde sarın.

Tüm yufkaları bu şekilde sararak rulolar elde edin, ardından ruloları 5-6 santimlik eşit aralıklarla bıçakla kesin. Devamında kestiğiniz parçaları yağlı kağıt serili tepsiye dik ya da yatay dizin.

Üzerlerine eritilmiş tereyağından sürerek tekrar fırına yerleştirin.

185 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Sosu için küçük bir tavada tereyağını erittikten sonra üzerine domates rendesi boşaltın, 3-4 dakika pişirin. Domates yerine salça da ekleyebilirsiniz.

Son olarak baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Servis tabağına aldığınız beytinizin ortasına bolca yoğurt dökün. Tercihen üstüne de dökebilirsiniz. Ardından beytinizin üstünde domates sosunuzu gerdirip ince kıyılmış maydanoz serpiştirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Beyti kebap tarifi kolay olarak bu şekilde hazır hale geliyor. Evde beyti sarma yapmak isteyenler için bu tarif adeta biçilmiş kaftan… Afiyet olsun.