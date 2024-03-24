Enfes tadıyla düşman çatlatan dağılmayan sulu köfte tarifi ‘Her sofranın baş tacı’

İster ev halkına isterseniz de misafirlerinize mis gibi bir ev yemeği pişirmek istiyorsanız sulu köfte nasıl yapılır bilmelisiniz. Köfte, çeşit çeşit olabilen enfes bir yemekken, sulu yemeklerin de en önemlilerinden biridir. Üstelik ev yemeği yediğinizi hissettiren en özel lezzettir. Eğer sulu köfte tarifi bilmiyorsanız, dağılmayan sulu köfte için detayları paylaşıyoruz.

SULU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kolay ve dağılmayan sulu köfte tarifi için kolları sıvayın. Enfes güzel patatesli sulu köfte tarifi için malzemeler şu şekilde:

Köfte için:

300 gram orta yağlı kıyma

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet rendelenmiş soğan

4 adet patates

Pişirmek için:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

Lokanta usulü sulu köfte tarifi için malzemeleriniz tamsa, tarifin nasıl uygulanacağını sizin için anlatalım.

DAĞILMAYAN SULU KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle köftelerin yapımına başlıyoruz. Kıyma, rendelenmiş soğan, bulgur ve baharatları karıştırarak yoğurma işlemine başlıyoruz.

Kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Öte yandan köftelerin pişerken dağılmamaları ve birbirlerine yapışmamaları için üzerlerine un serpiştirmelisiniz.

Patatesleri küp şeklinde doğrayın.

Tencereye yağ ve salçayı alarak kavurmaya başlayın. Doğradığınız patatesleri de ekleyip kavurmayı sürdürün.

Üzerine kaynar su ilave edin tekrar kaynamaya bırakın. Su kaynadığında köfteleri ekleyin. Orta ateşte kapağı aralık olarak pişirin.

İşte sulu köfte tarifi bu kadar kolay. Piştikten sonra sıcak servis yapabilirsiniz.

SULU KÖFTE DAĞILMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Dağılmayan sulu köfte tarifi için birkaç püf nokta bulunuyor. Bunun için öncelikle köfte harcını iyi yoğurmalısınız. İyice harmanlanan malzemeler köftelerin dağılmasını önleyebilir.

Ayrıca yoğurma işlemi sırasında bir miktar su kullanmak da malzemelerin yapışmasını sağlar.

Sulu köftelerin dağılmaması için bir diğer püf nokta ise köftelerin şekil aldıktan sonra birkaç saat dinlendirilmeleri gerektiğidir. Böylece dağılma ihtimalleri düşer, köfteler birbirine iyi tutunur. Buzdolabında üzeri streç filmle kapalı bir şekilde köftelerinizi dinlendirebilirsiniz.

Köftelerinizi orta kızgınlıktaki bir tavada, orta ateşte pişirmeniz gerekiyor, çünkü çok yüksek ya da çok düşük ısıda köfteleri karıştırarak pişirirseniz dağılabilirler.