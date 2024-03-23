Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek

Kahvaltı sofralarınıza renk katmak, çocuklarınız için özel bir tarif hazırlamak istiyorsanız kruvasan tarifi tam size göre. Bu tarifi pratik olarak uygulayıp sevdiklerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. O halde kruvasan nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Malzemeleri vererek tarifimizin detaylarına başlayalım.

KRUVASAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Lezzetiyle baş döndürecek kruvasan yapımı için öncelikle şu malzemelerinizin hazır olmasını sağlayın:

1 yemek kaşığı şeker

1 paket yaş maya (kuru maya da kullanabilirsiniz)

1 çay bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tane oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

4 ya da 4,5 su bardağı kadar un

Hamuru açmak için nişasta

Hamurun aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı

Öte yandan yoğurma kabı, merdane, fırça, mutfak bezi ve fırın tepsisi kullanmanız gerekecek.

Tüm malzemeleri hazırladıysanız çocuk büyük demeden pek çok kişinin bayılarak yediği kruvasan tarifini uygulayabilirsiniz. Peki, kruvasan tarifi nasıl yapılır?

KRUVASAN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kruvasan yapımı için mutfağınıza geçtiyseniz şimdi tarife geçelim. Öncelikle hamur için şeker, ılık su ve mayayı yoğurma kabına alın ve mayanın aktif hale gelmesini bekleyin.

Ardından süt, yumurta, sıvıyağı, tuz da ilave edilerek karıştırılmalıdır. Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvamını alınca 5-10 dakika daha yoğurun. Hamuru hazırladıktan sonra 15 dakika üzerini nemli bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın.

Hamuru 14 eşit parçaya bölün ve bezeler haline getirin. Bezelerin 7 tanesini tabak büyüklüğünde tek tek nişasta yardımıyla açın.

Her bir hamur katına ise eritilmiş tereyağı sürüp üst üste yerleştirin. En üst hamura yağ sürmeden kenara alın, üzerlerini örtün. Geriye kalan 7 bezeye de aynı işlemi uygulayın.

İlk açtığınız 7’li yağlanmış hamuru alıp ellerinizle bastırıp kenarlarından çekiştirerek açın. Açtığınız hamuru 12 eşit parçaya ayırın ve içlerine birer tatlı kaşığı nutella sürüp ve sarın.

Ardından yarım saat boyunca tepside mayalanmasını bekleyin. Sürenin sonunda yumurtanın sarısını üzerlerine sürerek 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar pişirin.

Kruvasan yapımı böylece tamamlandı. Bu harika kruvasan tarifi için arada zaman ayırıp sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Afiyet olsun.