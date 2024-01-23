Saha içinde başladı koridorda yumruklar konuştu. Afrika Kupası'nda büyük kavga

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Saha içinde başladı koridorda yumruklar konuştu. Afrika Kupası'nda büyük kavga
Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Fas-Demokratik Kongo maçında kavga çıktı.

Afrika Uluslar Kupası’nda Fildişi Sahilleri’nde oynanan maçta 21 Ocak’ta Galatasaray’dan Hakim Ziyech’in takımı Fas ile Beşiktaş’tan Arthur Masuaku ve Galatasaray’dan Cedric Bakambu’nun takımı Demokratik Kongo karşılaştı. Her iki takımın da gol bulduğu maç 1-1 bitti ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

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MBEMBA İLE REGRAGUI ARASINDA GERGİNLİK
Kongo’nun başarılı defans oyuncularından Mbemba maçın bitimine yakın Fas’ın Teknik Direktörü Walid Regragui ile gerginlik yaşadı. Bu gerginliğin sonrasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

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KAVGA TÜNELDE DEVAM ETTİ
İki takım soyunma odalarına gitmek üzereyken, tünelde de kavga sürdü. Fas’tan En Nesyri, Mbemba’nın peşinden koştu, fakat kaleci Bounou formundan çekerek takım arkadaşının gitmesine engel oldu. Sonra Mbemba, Nesyri’ye doğru yöneldi ve onu belinden yakalayarak itti.

Kavga öncesinde, Fas’ın Teknik Direktörü Regragui’nin Mbemba’ya elini uzatarak birşeyler dediği görüldü. Bu sırada öfkelenen Mbemba da elini sertçe çekerek VAR’ı gösterdi. Sonra iki takım oyuncuları arasında kavga başladı. Kavga sırasında, Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku da saha içinde bulunuyordu.

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