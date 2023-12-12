Kamu arazisi İsmailağa Cemaati’ne verilecek

Tuzla Belediyesi, kamu arazisinin İsmailağa Cemaati’ne tahsis edilmesi için harekete geçti. Belediye Meclisi toplantısında cemaate arazi tahsisi için Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yetki verilmesi istendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kamu arazisi İsmailağa Cemaati’ne verilecek

Tuzla Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı ile protokol imzalaması için AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yetki verilmesi istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre teklifte, mülkiyeti Tuzla Belediyesi’ne ait olan ve imar planlarına spor alanı olarak işlenen Merkez Mahallesi’ndeki 2 bin 336 metrekare büyüklüğündeki araziye İsmailağa Cemaati’ne bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı tarafından Kuran kursu inşa edileceği belirtildi.

CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya protokol imzalama yetkisi verildi. Böylece, AKP’li belediye ile İsmailağa’ya bağlı vakıf arasında imzalanacak protokolle beraber arsa cemaatin kullanımına bırakılmış olacak. Tuzla Belediyesi, arsanın Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı tarafından talep edildiğini açıkladı ve arazinin halkın kullanımına sunulacağını iddia etti.

DİYANET’İN İŞİNİ CEMAAT YAPIYOR

Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Rıza Çalasın ise BirGün’e yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapması gereken işi neden bir cemaat ve tarikat yapıyor?" sözleriyle karara tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları aciz mi ki cemaat ve vakıflarla bu şekilde işbirliği yapılıyor?" diyen Çalasın sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmailağa’ya tahsis edilen yer spor alanı ve Tuzla halkının kullanması gereken bir arazi. Fakat AKP’li belediye yönetimi bu alanı bir cemaate bırakıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Tuzla Belediyesi’ne ait taşınmazların yandaş vakıf ve dernekler ile cemaat ve tarikatların tahsis edilmesine, bu tür yapılara belediyesinin kasasından para aktartılmasına yıllardır karşı çıkıyoruz. 15 Temmuz gibi gerçeği yaşamamıza rağmen iktidar partisi ve belediye yönetimi hâlâ aynı hataları sürdürmek ısrarcı."

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