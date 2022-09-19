Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. Cüppeli Ahmet'ten tepki çeken açıklama

Patronlardünyası'nın haberine göre, Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sözleri tepki çekti.

Ünlü, konuşmasında “Bütün dünyanın topları bize çevrilmiş. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuvayı milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir” ifadelerini kullanıyor.

8 Eylül 2022 tarihinde Cübbeli Ahmet Hoca ismli Youtube kanalında paylaşılan görüntülerde Ünlü’nün ”Memleketin önündeki durumlar belli değil. Yunanistan'dan görün elin bütün gevuru topları şeyleri bize çevirmiş. Suriye'de siyonist, Kürdistan kurdurulmak üzere. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuvayı milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir. Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca "Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir ama bazı kere satabileceğin malın olsa da satamıyorsun ha dediğin zaman. Piyasa çöküyor evin var kaç tane ama aç kalıyorsun. Bir koronada bir kaç meslek yok oldu ” sözlerini sarf ettiği duyuluyor.