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  • Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. Cüppeli Ahmet'ten tepki çeken açıklama

Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. Cüppeli Ahmet'ten tepki çeken açıklama

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir'' ifadeleri tepki çekti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:30
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki çeken açıklamalar. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir

Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. Cüppeli Ahmet'ten tepki çeken açıklama
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Patronlardünyası'nın haberine göre, Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sözleri tepki çekti. 
Ünlü, konuşmasında “Bütün dünyanın topları bize çevrilmiş. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuvayı milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir” ifadelerini kullanıyor.

8 Eylül 2022 tarihinde Cübbeli Ahmet Hoca ismli Youtube kanalında paylaşılan görüntülerde Ünlü’nün ”Memleketin önündeki durumlar belli değil. Yunanistan'dan görün elin bütün gevuru topları şeyleri bize çevirmiş. Suriye'de siyonist, Kürdistan kurdurulmak üzere. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuvayı milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir. Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca "Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir ama bazı kere satabileceğin malın olsa da satamıyorsun ha dediğin zaman. Piyasa çöküyor evin var kaç tane ama aç kalıyorsun. Bir koronada bir kaç meslek yok oldu ” sözlerini sarf ettiği duyuluyor.

 

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M. T
19.09.2022 09:52
Tarikatlar , şeyhler, şıhlar , hocalar yok olursa millet rahat eder.  
 
FİRAVUN
19.09.2022 09:48
firavunda senin gibi kendi dini böyle savundu. Allahın dininden görünüp firavun düzenleri kuranlar. merak etmeyin Yüce Allah kimi nasıl temizleyeceğini elbet kendisi bilir..  
 
ANZAVUR
19.09.2022 09:47
bir gün de şu devletin malına çökenleri çocuk tacizcisi kendi mahallesindekileri eleştirmedi. utanmaz adam..  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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