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Cübbeli Ahmet'ten stok çağrısı: Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, vatandaşlara evlerinde 1 yıllık temel gıdayı stoklamasını söyledi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 20:23
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Cübbeli Ahmet'ten stok çağrısı: Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor

Cübbeli Ahmet'ten stok çağrısı: Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Lükse düşmeyin" diyen Cübbeli Ahmet, "İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi..."

İşte Cübbeli Ahmet'in o açıklamaları...

"MEMLEKETİN ÖNÜNDEKİ DURUMLAR BELLİ DEĞİL"

Lükse şeye düşmemek lazım. Memleketin önündeki durumlar belli değil. Bütün dünyanın gavuru şeyleri bize çevirmiş yani...

Suriye'de büyük bir siyonist Kürdistan kurulmak üzere... Burada büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-i Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir.

"ÇOK DİN, DEVLET DÜŞMANI VAR"

Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir...

Ne olur ne biter bilmiyorum ama "nakit" çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.

"KİLERİNİZE BİR SENELİK İHTİYACINIZI KOYUN"

İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi...

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İsimsiz
18.09.2022 20:48
Hoca sizde para çok 1 senelik erzak size neki biz evimize günlük ihtiyacımızı karşılıyamuyoruz sen neden bahsediyorsun Allah aşkına hadi ordan be  
 
Sedat
18.09.2022 20:35
Niye ki sen iki dua eder 2 rekat namaz kılarsın bolluk içinde yaşarız!!!!!! Öyle olmuyor mu? Sen ki cenneti bile garantilemişsin kıtlığı kaldırmak senin için nedir ki?!!!!!!!!!!  
 
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