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İsmailağa Ege'deki depremlerin sorumlusunu buldu: 'Kürtaj' ve 'kadınların giydiği kıyafetler'

İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir kadınları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef aldı. Demir, “Bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar yetmedi mi?” dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 23:07
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İsmailağa Ege'deki depremlerin sorumlusunu buldu: 'Kürtaj' ve 'kadınların giydiği kıyafetler'

İsmailağa Ege'deki depremlerin sorumlusunu buldu: 'Kürtaj' ve 'kadınların giydiği kıyafetler'
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İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir, Ege Bölgesi’nde yaşanan depremlerin nedenini kadınların giydiği kıyafetlere ve kürtaja bağladı. Demir konuyla ilgili konuşmasının görüntüsünü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre; Demir, Egeli komşusuyla yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

“Ege'de bir ilçe var. Onun ismini vermeyim size karşımıza çıkmasınlar. Memleketi orası olan bizim komşumuz var Fatih’te. Hocam, ‘Özellikle Ege'de bu ilçede niye deprem oluyor biliyor musun?’ dedi. Yav koskoca iller, ilçeler var. Her yerde günah işleniyor. ‘Çünkü en çok kürtajın olduğu yer bizim bu ilçe’ dedi. Afyon’un bir ilçesi. ‘Burada kürtaj aldı başını gidiyor. Onun için deprem burada bitmiyor’ dedi. Afyon’da olmuyor orada oluyor.

KADINLARI KIYAFETİ ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

“Ama şimdi ne oldu? Şimdi üniversite nereye açıldıysa her taraf ahlak diz boyu gitti, ahlak gitti. Hele bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Millet 30 cm elbiseyle dolaşıyor bu ne rezillik. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar (17 Ağustos 1999 depremi) yetmedi mi? Allah en sonunda düşman istersen belayı gönderir. Dağlarda ot ararız yemek için. Bakın ot da kalmadı. Dağlar yanmaya başladı. Ne su bulabiliriz, ne ot bulabiliriz”

"ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE HİÇ HAYIR YOK"

Diyanet’e ve imamlara da çağrıda bulunan Demir, “Hem yağmur duasına çıkılsın hem de özellikle bu milletin ruhu için, bu milletin İslama yönelmesi için… Arkadaşlar bir duaya çıkmak lazım, bir seferber olmak lazım. Ama Türkiye şu an içeriden gitti. Şu üniversite gençliğinde hiç hayır yok. Bizim Müslümanlarda okul okul dolaşıyor çocuğu nereye vereyim diye. Ulan elimizden Kuran gitti, Resulullah gitti, namaz gitti, Allah gitti, iman gitti” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 17 Ağustos depreminde etkilenen vatandaşlar için "laik" ve "laik olmayanlar" diye ayrım yaptığından dolayı "halkı din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapse mahkum olmuştu.

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