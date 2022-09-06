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Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet'e din dersi: 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kötü ekonominin sorumlusunu toplumun yüzde 90’ının namaz kılmadığını bağlayan açıklamasına, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak tepki gösterdi. Dilipak, “2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin” dedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:53
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 13:08
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Cübbeli namaz kılmayan fazla diye ekonomi kötü demişti. Dilipak'tan Cübbeli Ahmet'e tepki

Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet'e din dersi: 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dikkat çeken bir açıklamalarda bulunmuştu.

Cübbeli, imansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu belirterek “Toplumun yüzde 90’ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret” ifadelerine yer vermişti.

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Cübbeli Ahmet Hoca’nın yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösteren paylaşımda bulundu.

Dilipak, “Şimdi neyi, nasıl düzelteceksin” diye sorarak, “Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir.2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder” ifadelerini kullandı.

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
6.09.2022 13:36
Heyy yobaz sen 24 saat namaz kıl calışıp üretmedinmi karnın doymaz hamdolsun  
 
M.C
6.09.2022 13:34
Cubbeli Ahmet ve cemeati ne is yapiyor. Uretime bi katkilari var mi?  
 
Abuzittin
6.09.2022 13:32
Cübbelinin tenceresi dibin kara dilipakınki ondan kara.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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