Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet'e din dersi: 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dikkat çeken bir açıklamalarda bulunmuştu.

Cübbeli, imansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu belirterek “Toplumun yüzde 90’ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret” ifadelerine yer vermişti.

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Cübbeli Ahmet Hoca’nın yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösteren paylaşımda bulundu.

Dilipak, “Şimdi neyi, nasıl düzelteceksin” diye sorarak, “Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir.2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder” ifadelerini kullandı.