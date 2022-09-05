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Cübbeli Ahmet kötü ekonominin nedenini namaz kılmamayı gösterdi. Rüşvetçileri, kul hakkı yiyenleri ve ihale zenginlerini görmedi!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kötü ekonominin sorumlusu olarak namaz kılmamayı gösterdi. Cübbeli; “Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret” dedi..

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 18:50
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Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ekonomik krizin nedenini namaz kılmamayı gösterdi

Cübbeli Ahmet kötü ekonominin nedenini namaz kılmamayı gösterdi. Rüşvetçileri, kul hakkı yiyenleri ve ihale zenginlerini görmedi!
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Yaptığı ilginç değerlendirmelerle gündem olmayı başaran Cübbeli Ahmet Hoca, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizi ibadet etmemeye bağladı.

"SEN EKMEK BULDUĞUNA ŞÜKRET"

Kendi YouTube kanalındaki  "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı sohbetinde İmansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyleyen Cübbeli; “Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret” ifadelerini kullandı.

“NAMAZ KILMAYANLAR ÖLDÜRÜLMELİ” DİYENE SAHİP ÇIKMIŞTI

Cübbeli Ahmet daha önce “namaz kılmayanlar öldürülmeli” diyen ilahiyatçı Ebubekir Sifil'e sahip çıkmış. Sifil'e tepki gösteren Caner Taslaman'a sert çıktımıştı. Cübbeli Ahmet, Caner Taslaman için Diyanet çalışanlarına "iki kere yazıklar olsun" demişti.

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Arif Kılıç.
5.09.2022 19:19
Kötü alışkanlıkların sebebi Namaz kılmamak değil. Namaz, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır kişiyi. Kötü alışkanlıklara devam ediyorsa kişi kıldığı Namaz Gösteriş ve halkı _ Hakkı kandırmak içindir.  
 
Ali Karakuş
5.09.2022 19:19
Namaz kıl yeter, Haksızlık, Hukuksuzluk, yetim hakkı yemek Önemli değil diyorsun  
 
Catal
5.09.2022 19:09
Ey dini herşeye alet eden tüm insanlar Allahın sizlere ilk emri 'kul hakkı yemeyin adaletli olun' olmasına rağmen yediğiniz kul haklarından sonra kıldığınız namazlar sizleri kurtarırmı acaba  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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