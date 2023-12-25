TEM Otoyolu'nda tır bariyerlere girdi. 1 yaralı

Olay bu sabah saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı'nda gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönüne devam etmekte olan Servan Demir hakimiyetindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol ayrımında yer alan bariyerlere girdi. Kazada tır şoförü Servan Demir tırın içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Tır şoförü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı tır şoförü hastaneye kaldırıldı Tır, olay yerine gelen vinç vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.