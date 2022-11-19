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Panik yapan sürücü kamyonetle bahçeye daldı

Karabük'te seyir halinde olan kamyonet, kontrolden çıkarak önce park halinde bekleyen otomobile çarptı ardından apartman sitesinin duvarını kırarak bahçeye girdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:39
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Kamyonet kontrolden çıkarak bahçeye daldı

Panik yapan sürücü kamyonetle bahçeye daldı
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadın sürücünün kullandığı kamyonet otomobile çarptıktan sonra bir apartman sitenin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Barış Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü idaresindeki 78 AN 591 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp önce park halinde bekleyen A.B. idaresindeki 34 LT 871 plakalı otomobile çarptı ardından apartman sitesinin duvarını kırarak bahçeye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde kamyonetin otomobile çarpıp sitenin bahçesine girdiği ve sürücünün yaşadığı panik anları yer alıyor.

Site bahçesinde ve araçta maddi hasara yol açan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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