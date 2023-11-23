Kan otu korkulan hastalıklara böyle şifa oluyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kan otu; Bronşit, astım, stres, kalp hastalıkları ve mide ağrısına iyi geliyor.

ASTIM BRONŞİT NEDİR?

Astım bronşit, astımlı bir kişide akut bronşit oluşunu ifade eder. Akut bronşit, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan geçiş yolları olan bronşlarda iltihaplanmaya neden olan solunum yolu hastalığıdır.

Bu iltihap, solunum tıkanıklığına ve nefes darlığına neden olur. Astım, nefes darlığı, kronik öksürük, göğüste sıkışma ve hırıltıya yol açan solunum yollarında iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır.

KAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kan otu, yüksek dozda tüketildiğinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir, fakat doz aşımı hayati tehlike yaratabilir. Bu yüzden, diğer bitkiler gibi, kan otu da mutlaka bir uzmanın kontrolünde kullanılmalıdır. Bu konuda, bitkisel tedavi konusunda uzmanlaşmış kişilerden yardım istenebilir.

Kan otu, hamileler, çocuklar ve emziren anneler için uygun bir bitki değildir.