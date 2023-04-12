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  • Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u 'kan yokluğundan' erteleniyor. Kan stokları kritik seviyenin altına düştü

Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u 'kan yokluğundan' erteleniyor. Kan stokları kritik seviyenin altına düştü

Kızılay’ın kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 01:34
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Kan stokları kritik seviyenin altına düştüKalp ameliyatlarının yüzde 30'u 'kan yokluğundan' erteleniyor

Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u 'kan yokluğundan' erteleniyor. Kan stokları kritik seviyenin altına düştü
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Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu. Kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu belirten Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini dile getirdi.

NTV'de yer alan habere göre; "Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.

ACİLİYETE GÖRE AMELİYAT SIRALARI BELLİ OLUYOR

En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.

Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.

"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

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