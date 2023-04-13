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Fatih Altaylı’dan çok sert Kızılay tepkisi: Kansız olduğunuz için kanı bizden istiyorlar

Fatih Altaylı paralı trollere, “Sizin kansız olduğunuzu bildikleri için küfür dolu tweet’i sizden, kan bağışını ise bizlerden istiyor” diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:30
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Fatih Altaylı’dan çok sert Kızılay tepkisi: Kansız olduğunuz için kanı bizden istiyorlar

Fatih Altaylı’dan çok sert Kızılay tepkisi: Kansız olduğunuz için kanı bizden istiyorlar
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Fatih Altaylı, Kızılay'ın kan stoklarının tükenmesinin ardından "paralı troller" tarafından hedef alındığını belirterek çok sert bir yazı kaleme aldı.

“BUNU DİYEN BEN DEĞİLİM”
Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:
 "Kerem Kınık'ın orada hala orada oturmasına izin vererek kurumu bitiren ben değilim. Gökbakar da değil. Kızılay’a kan bağışı yapmayın, bu Kızılay’a kan bağışı yapılmaz diyen de ben değilim. Bunu televizyonda ilk söyleyen kişi Murat Bardakçı’dır.

“DURUM TAM TERSİ”
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi olan ve sizi besleyen iktidardan yana olduğunu saklamayan kişidir. Ama sizin gibi satılık olmadığı için, yanlışa da yanlış deme cesaretini göstermiştir. Ben ise Murat’a “Haklısın ama kan işi ayrı Kızılay’a kan bağışı yapmaya devam edelim” diyen kişiyim. Yani durum size söyletilenin tam tersi.

“KANSIZ OLDUĞUNUZ İÇİN BİZDEN İSTİYOR”
Siz satılık pislikler ve sizi havlatanlar... Tweet atacağınıza kan bağışı yapsanız zannederim Kızılay’ın kan sorunu ortadan kalkardı. Sizin tasmanızı elinde tutan kişi ya da kişiler size para verip tweet attıracağına, para verip her şeyiniz gibi kanınızı satmanızı da sağlayabilirdi. Ancak zannederim sizin kansız olduğunuzu bildikleri için küfür dolu tweet’i sizden, kan bağışını ise bizlerden istiyor." 

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