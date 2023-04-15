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İbrahim Kalın'dan 'Kızılay' açıklaması: Umarım zamanı geldiğinde gereğini yapar ilgili arkadaşlarımız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına ilişkin, “Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Bu eleştirileri, öfkeyi de anlayabiliyorum. Umarım zamanı geldiğinde gereğini yapar ilgili arkadaşlarımız" dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 05:36
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Kalın'dan 'Kızılay' açıklaması: Umarım zamanı geldiğinde gereğini yapar ilgili arkadaşlarımız

İbrahim Kalın'dan 'Kızılay' açıklaması: Umarım zamanı geldiğinde gereğini yapar ilgili arkadaşlarımız
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay ile ilgili konuşan Kalın, "Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem Bey kendisi de söyledi. Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı." dedi.

Kalın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"KONU BAŞKA NOKTALARA GİTTİ"

"Sonrasında bu tartışmanın uzaması bunda ısrar edilmesi de iletişim yönetimi anlamında da ardı ardına bir takım hataları beraberinde getirdi. Konu başka noktalara gitti. Sosyal medyadan polemiklere döndü. Bunlar üzücü.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYALIM"

Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız. Pireye kızıp yorgan yakmayalım. Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Kan stokunun mutlaka tam olması lazım.

"ZAMANI GELDİĞİNDE UMARIM GEREĞİNİ YAPAR İLGİLİ ARKADAŞLAR"

Kişilerin hataları bir yana kurumun devamı, kurumun ihtiyaçlarını karşılaması son derece önemli. Bunun bir tepki olduğunu anlıyorum ama o tepkiyi doğru yöne kanalize edelim. Vakti zamanı geldiğinde öbür konular da konuşulur. Ama şu anda kan acil bir ihtiyaç. Umarım zamanı geldiğinde ilgili arkadaşlarımız gereğini yapar."

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