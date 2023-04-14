İmamoğlu kimsenin kan vermediği Kızılay’a kan verdi. Kızılay batırılma noktasına getirtilmişti

Türkiye’nin son dönemde en çok tartışılan kurumlarından bir tanesi Kızılay oldu. Özellikle depremlerden sonra çadır satış skandalıyla gündeme gelen Kızılay kan stoklarının tükendiğini ve zor durumda olduğunu açıklamış, herkesi kan bağışlamaya davet etmişti. Ancak kuruma güveni kalmayan vatandaşlar bu çağrıya kulak asmamıştı.

KIZILAYIN BAĞIŞ ÇADIRINA GİTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına cevap verdi. Sultanahmet Meydanı’ndaki Kızılay’ın bağış çadırına giden İmamoğlu kan bağışı yaptı.

''KIZILAY HEPİMİZİN''

Kızılay'a kan bağışı yapan İmamoğlu o anlarda çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. ‘’Kızılay bizim, hepimizin. Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın’’ notuyla paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu paylaştığı videoda şunları söyledi: "Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Memleketimizin hastaların ihtiyacı var lütfen herkes kan versin. İnsanlara sağlık açısından faydası da var. Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay her zaman bizim."