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Kanal İstanbul'da maliyet arttıkça artıyor. 75 milyardan 370 milyar TL'ye çıktı

Kanal İstanbul projesinin maliyetinin 15 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında Kanal İstanbul'un 75 milyar TL'ye yapılacağına dair açıklamasından bugüne yaklaşık 300 milyar TL'lik yanılma olduğu görüldü.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:02
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Kanal İstanbul'da maliyet arttıkça artıyor. 75 milyardan 370 milyar TL'ye çıktı

Kanal İstanbul'da maliyet arttıkça artıyor. 75 milyardan 370 milyar TL'ye çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘cinayet’ dediği Kanal İstanbul projesi maliyet tartışmasıyla yine gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla. 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak” dedi. 

OdaTV'nin haberine göre; ÇED raporunda 11.4 milyar dolar ardından önce 15 milyar dolar, şimdi de  20 milyar dolara çıkan Kanal İstanbul projesiyle ilgili farklı rakamlar kafa karıştırdı. 

KİM NE DEDİ

30 Mart 2016... AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 13 milyar dolar

11 Haziran 2018... AKP Genel Başkan Başkanvekili Binali Yıldırım: 10 milyar dolar

13 Ocak 2020... Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: 12 milyar dolar

18 Ocak 2020... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 75 milyar lira (Yaklaşık 10 milyar dolar) 

MALİYET NE KADAR

2020 yılında 125 milyar TL'ye mal olacağı tartışmaları yaşanan Kanal İstanbul'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor" ifadelerini kullandı. 

20 MİLYAR DOLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 5 milyar dolarlık sapma ile 20 milyar dolara çıktığını açıkladığı Kanal İstanbul'un sitesinde yer alan maliyet ise dikkat çekti. Sitede yer alan "Kanal inşaat maliyeti 75 milyar TL (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlandığı dönemdeki kur itibarıyla) olarak öngörülmüştür. Projenin toplam maliyeti 15 milyar Dolardır" ifadeleri fiyatın dolar 5 TL iken hesaplandığını ortaya koydu. 

20 milyar dolar güncel kur ile hesaplandığında 370 milyar TL'ye denk gelirken 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 75 milyar TL'ye yapılacağına dair açıklamasından yaklaşık 300 milyar TL'lik sapma olduğu görüldü.

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Reisim Atatürk
26.09.2022 13:14
Bu işlerde maliyet daima hesap edildiğinden fazla çıkar. Projenin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum. Olsa olsa müteahhitlerine ve kanal hattı boyunca arsa kapatanlara büyük kazançlar sağlar.  
 
Vatandaş
26.09.2022 13:11
millet 5.500 lira ile geçinmeye çalışıyor. bunlar da körfez kralları gibi fantazi peşinde. onların petrolleri var.  
 
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