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Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul itirafı: Beklediğimizden fazla

Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, projenin maliyetiyle ilgili olarak “Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla. 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 13:34
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul itirafı: Beklediğimizden fazla

Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul itirafı: Beklediğimizden fazla
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak Sabah gazetesinden Dilek Güngör'e konuştu.

Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün yapımına başlandığını belirten Karaismailoğlu, "Yollar ve tren hatları yapılıyor. Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı. Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç" dedi.

Bakan ayrıca, "Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Rakam 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizden taşınıyor. Şu anda Boğaz'dan 40 bin gemi geçiyor. Yarın gemi sayısı 60-70 bine çıkarsa Boğaz'dan geçmesi mümkün olmaz. O zaman ne olacak? Marmara Denizi gemi havuzuna dönüşür." dedi.

“DEDİKODU SİYASETİNE ALET EDİLECEK BİR MESELE DEĞİL”
"Alternatif bir su yolu planlanması gerekiyor" diyen Karaismailoğlu, "Bugün olmasa da yarın buna karşı çıkanlar durumu anlayacak. Kanalın doğu kısmında, İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde lojistik liman yapacağız. Bugün gidin bakın, Ambarlı Limanı artık yoğunluğu kaldıramayacak vaziyette… Dolayısıyla Kanal İstanbul teknik bir konu, bir dünya vizyonundan bahsediyoruz. Dedikodu siyasetine alet edilecek bir mesele değil " diye konuştu.

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Hkln
25.09.2022 15:02
Sen de onu hesaplayacak zeka olabilir mi bu mümkün mü  
 
Abbas
25.09.2022 14:57
Ah canım gider ayak doğruyu söylüyor  
 
Uzay Fenercioğlu
25.09.2022 14:53
Vatandaşın cebinden harcanacak bu 20 milyar doların, vatandaşa geri dönecek getirisi ne kadar. Sıfır. Vatandaşın parasını, bilime, teknolojiye, üretime harcamanız ve vatandaşların gelir seviyesini yük  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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