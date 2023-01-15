Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı sonrası rant kapısı oldu. Lüks projeler havada uçuşuyor

İstanbul’un yeşil alanları rant uğruna yapılaşmaya açılıyor. Üçüncü havalimanının açılmasıyla Kuzey Ormanlarının içerisinde yer alan Kemerburgaz da adeta talanın ve rantın merkezine dönüştü. Kanal İstanbul projesi ile Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığı nedeniyle de Kemerburgaz yandaşların iştihanı kabartan bölgelerden biri haline geldi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kemerburgaz bölgesinde çok sayıda imar planı değişikliği yaptı. Plan değişiklikleri ile yeşil alanların ve tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması sağlandı. Yine imar planı yapma yetkisi olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP’li Eyüpsultan Belediyesi de bölgede rant odaklı konut projelerinin inşa edilmesi için yeni imar planları hazırladı. Üçüncü köprü ve havalimanı projeleriyle değerlenen Kemerburgaz’daki kamu arazileri de birer birer yandaşlara satıldı.



LÜKS KONUT PROJESİ



Demirören Holding’in aldığı krediyi ödemediği için Ziraat Bankası’na devredilen Kemerburgaz’daki yeşil alana yapılan lüks konut projesi için yandaş müteahhitlere milyarlarca lira ödeniyor. Demirören Holding’den Ziraat Bankası’na geçen 224 bin metrekarelik araziye Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 91 villa ve 559 dairenin yer aldığı lüks konut projesi inşa ediliyor.



Emlak Konut, Özyazıcı İnşaat ile 19 Ekim 2022 tarihinde KDV hariç 1 milyar 550 milyon TL, Cevahir Yapı şirketi ile de 24 Ekim 2022 tarihinde KDV hariç 2 milyar 295 milyon TL değerinde sözleşme imzalandı.



Emlak Konut’un sözleşme imzaladığı Özyazıcı İnşaat’ın sahibi Ahmet Özyazıcı, Turkuvaz Medya Grubu’nun yönetim kurulu başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu ile ortak. Ozr Yapı Ticaret Anonim Şirketi, 2018 yılında Ömer Faruk Kalyoncu ve Ahmet Özyazıcı ortaklığında 60 milyon TL sermaye bedeli ile Özyazıcı İnşaat’ın genel merkezinde kuruldu. Lüks konut projesini inşa edecek bir diğer şirket olan Cevahir Yapı’nın iktidarla sıkı ilişkileri bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikah şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.



GALATASARAY TAŞINIYOR



Galatasaray Kulübü’nün Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz’a taşınacağını belirterek, “Florya'da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük araziyi satın almak için son aşamaya geldik. Orada da inşaata en kısa zamanda başlamak istiyoruz” demişti.



RANTA UYGUN ARAZİLER



AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılının Aralık ayında, Kemerburgaz’daki toplam 78 bin metrekare büyüklüğündeki iki arazisini tüm itirazlara rağmen 1 milyar 774 milyon liraya AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi olan Fatih Erdoğan’ın şirketine sattı.



Şirket, satın aldığı iki arazinin değerini belirlemek için “Gayrimenkul Değerleme Raporu” hazırlattı. Raporda iki arsanın piyasa değerinin 5 milyar 389 milyon TL olduğu ifade edildi. Yani rapora göre, Fatih Erdoğan’ın nisan ayında 1 miyar 774 milyon TL’ye aldığı arazilerin değeri 9 ayda 3 milyar 615 milyon TL (yüzde 211 oranında) arttı.



PLANLAR DELİK DEŞİK



İstanbul’un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı 2009’da yürürlüğe girdi. Bu planda Kemerburgaz, “gelişimi ve yoğunluğu denetim altında tutulacak alan”, “orman alanı”, “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı” olarak ilan edildi. Ancak bu plan, yapılan rant odaklı değişikliklerle sürekli delindi, deliniyor. Kemerburgaz’da binlerce metrekarelik arazi, 25 Ocak 2021’de “rezerv yapı alanı”, yani yeni yerleşim alanı ilan edilmişti. Ardından yapılan plan değişikliğiyle 405 dönüm yeşil alan imara açılmış, bu alanın yarısından fazlası konut ve ticaret birimleri için ayrılmıştı.