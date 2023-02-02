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Yap-işlet-halka yük et. Garantili yolların müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 206,2 milyon TL harcanacak

Yap-İşlet-Devret modelinde otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 206,2 milyon TL harcama yapılacağı bildirildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:27
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Yap-İşlet-Devret modelli otoyol projelerine para dayanmıyor

Yap-işlet-halka yük et. Garantili yolların müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 206,2 milyon TL harcanacak
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AKP iktidarının iddialı söylemlerle hayata geçirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler için 2023 yılında 206 milyon 230 bin 895 TL harcanması bekleniyor. 

BAKANLIĞIN HARCADIĞI PARA 1 MİLYAR TL’YE DAYANDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP iktidarında, “yakın sermaye gruplarını fonlama aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kasasından müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için çıkan para hesaplandı. AKP döneminde en çok tercih edilen inşa modeli olan ve kamuya zararı her geçen gün artan YİD modelli otoyollar ile diğer otoyolları için bakanlığın harcadığı para 1 milyar TL’ye dayandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı yatırımları için öngörülen ödenekler paylaşıldı. En dikkati çeken kalemlerden biri, “Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinin Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri” olurken yalnızca bu kaleme yönelik 2007-2025 döneminde 1 milyar 240 milyon 581 bin TL’lik harcama öngörüldü.

PARA DAYANMIYOR

KGM’nin YİD ve diğer otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 2015 yılından 2022 yılının sonuna kadar yaptığı harcamaların toplamı da mali raporlara yansıdı. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kasasından otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 709 milyon 941 bin 512 TL çıktı. İdarenin 2023 yılında harcaması planlanan paranın ise 206 milyon 230 bin 895 TL olduğu bildirildi.

GARANTİYE 8,9 MİLYAR TL

KGM’nin verilerine göre, garanti ödemelerinin yapıldığı kalem olarak bilinen, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kalemine 2022 yılı için 20 milyar 378 milyon 15 bin TL para ayrıldı. İdare, 2022’nin ilk yarısında bu kalemden 8 milyar 901 milyon 420 bin TL harcadı. Mali raporlar henüz açıklanmazken 2022 yılının sonu itibarıyla, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden en az 25 milyar 978 milyon TL harcandığı tahmin ediliyor.

 

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1950
2.02.2023 18:07
Vallahi biz eşek olduktan sonra, niye yüklemesinler ki ??  
 
Yurttas
2.02.2023 18:05
AKP diyorki size ne guzel şeyler anlatıp , gözlerinzi i boyayıp yaptırdiklarimin parasını sizlere ödetiyorum,Ama bundan memnun da kaliyorsunuz  
 
Yurttas
2.02.2023 18:05
AKP diyorki size ne guzel şeyler anlatıp , gözlerinzi i boyayıp yaptırdiklarimin parasını sizlere ödetiyorum,Ama bundan memnun da kaliyorsunuz  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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