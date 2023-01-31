İstanbul Havalimanı'na gidecekseniz zincir, takoz vs bulundurun. O yol çile yolu. Kar yağdı yine felç oldu

HAVALİMANI YOLUNDA KAZALAR YAŞANDI

İstanbul Havalimanı yolunda dün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda birçok aracın kaza yaptığı görüldü.

Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı.

Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde henüz herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Görüntüler akıllara İstanbul'da geçen sene şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle saatlerce yollarda kalan yurttaşları, Mahmutbey Gişeleri bölgesinde oluşan uzun araç kuyruklarını getirdi.

Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019'da yolcu taşımacılığına kapatıldıktan sonra özel amaçla kullanılmaya başlanmıştı. Atatürk Havalimanı’nın yerine ise İstanbul Havalimanı kullanılmaya başlanmıştı. Atatürk Havalimanı yerine ise Millet Bahçesi yapıldı.

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı, faaliyette olduğu dönemde altına kadar gelen metro hattı sayesinde halka farklı ulaşım seçenekleri sunuyordu. Kötü hava koşullarında daha önce İstanbul Havalimanı'na ulaşamayan vatandaşlar bu yıl yine kaygılı.

BAKANLAR ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNMİŞTİ

Öte yandan; geçen yıl Ocak yılında Erdoğan’ın talimatı üzerine kar yağışının yaşandığı İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’na inmişti.

Kar sebebiyle uçuşların aksaması, yolların kapanması sebebiyle İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yüzlerce insanın ardından; Bakanların iniş için Atatürk Havalimanı’nı tercih etmesi eleştiri konusu olmuştu.

İstanbul Havalimanı'nın geçen sene kar yağınca çatısı çökmüş; çöken binayı THY, İspanyol şirkete yaptırmıştı.