Kanser saçıyor. Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin

Editör: Osmancan Erok

Öldürücü hastalıklardan birisi olduğunu bilinen kanserden korunma yollarını insanlar aramaya devam ediyor. Yumurta pişirilirken yapılan teflon tava hatası kansere neden olduğu ortaya çıktı.

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, teflondan vazgeçemeyenlere sağlıklarını korumak için önemli önerilerini sıraladı.

Doç. Dr. Özay, teflon tava kullanırken dikkat edilecekleri şu şekilde sıraladı:

- Teflon ürünlerin yüzeyini çizebilecek çelik, metal ve sert mutfak eşyalarını kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalı.

- Çizilmiş ve yıpranmış tavalar açığa çıkardıkları ‘kanserojen maddeler’ nedeniyle bir daha kullanılmamalı.

- Teflon tava ve tencerelerin kullanımında çizilmeyi önlemek için yemek yapmaya başlamadan önce az miktarda yağ kullanılmalı.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir. Kanser oluştuğu bölgeden başka organ ve dokulara yayılırsa, buna metastaz denir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Topaklar, yumrular veya genişlemiş lenf düğümleri

-Gece terlemeleri

-Kanamalar (Anormal vajinal kanama, dışkıda kan veya rektal kanama, idrardan kan gelmesi)

-Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler (Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik)

-İnatçı ve geçmeyen öksürük

-Nefes darlığı

-Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı,

-Kalıcı, şiddetli yorgunluk

-Cilt değişiklikleri

-Karında şişkinlik hissi

-Yutma güçlüğü