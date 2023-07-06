Kanser saçıyor. Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin

Kanserden uzak durmak için yumurtanın yapıldığı teflon ürünlerinin üzerinin çizilmemesi ve bu çizilmeyi önlemek amacıyla az miktarda yağ kullanılması gerektiği vurgulandı.

Kanser saçıyor. Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin

Editör: Osmancan Erok

Öldürücü hastalıklardan birisi olduğunu bilinen kanserden korunma yollarını insanlar aramaya devam ediyor. Yumurta pişirilirken yapılan teflon tava hatası kansere neden olduğu ortaya çıktı.

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, teflondan vazgeçemeyenlere sağlıklarını korumak için önemli önerilerini sıraladı.

Doç. Dr. Özay, teflon tava kullanırken dikkat edilecekleri şu şekilde sıraladı:

- Teflon ürünlerin yüzeyini çizebilecek çelik, metal ve sert mutfak eşyalarını kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalı.

- Çizilmiş ve yıpranmış tavalar açığa çıkardıkları ‘kanserojen maddeler’ nedeniyle bir daha kullanılmamalı.

- Teflon tava ve tencerelerin kullanımında çizilmeyi önlemek için yemek yapmaya başlamadan önce az miktarda yağ kullanılmalı.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir. Kanser oluştuğu bölgeden başka organ ve dokulara yayılırsa, buna metastaz denir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Topaklar, yumrular veya genişlemiş lenf düğümleri

-Gece terlemeleri

-Kanamalar (Anormal vajinal kanama, dışkıda kan veya rektal kanama, idrardan kan gelmesi)

-Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler (Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik)

-İnatçı ve geçmeyen öksürük

-Nefes darlığı

-Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı,

-Kalıcı, şiddetli yorgunluk

-Cilt değişiklikleri

-Karında şişkinlik hissi

-Yutma güçlüğü

İlgili Haberler
Çinko eksikliği neleri götürür
Yağsız fritözde yemek pişirmek ne kadar sağlıklı? Uzmanı açıkladı
Kansere iyi geliyor Şekeri düşürüyor
Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Trabzonspor'dan Siopis ve Bakasetas kararı Spor
Trabzonspor'dan Siopis ve Bakasetas kararı
Hatayspor Armin Hodzic'i kadrosuna kattı Spor
Hatayspor Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
İsveç'te PKK adına haraç toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi Dünya
İsveç'te PKK adına haraç toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi
Kargo gemisinde çıkan yangında 2 itfaiyeci öldü Dünya
Kargo gemisinde çıkan yangında 2 itfaiyeci öldü
Medine Tren İstasyonuna ziyaretçi akını Kültür Sanat
Medine Tren İstasyonuna ziyaretçi akını
Basılan kitap sayısı yüzde 20 arttı Kültür Sanat
Basılan kitap sayısı yüzde 20 arttı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı