Kanseri önlediği bilimsel olarak ispatlandı. Haftada 1 kez tüketen doktor yüzü görmüyor

Kanseri önlediği bilimsel olarak ispatlanan ve haftada 1 kez tüketilmesi önerilen pazının faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kanseri önlediği bilimsel olarak ispatlandı. Haftada 1 kez tüketen doktor yüzü görmüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kanser, çağımızın en çok korkulan hastalıklarından biridir ve vücutta gelişmeye başlamadan önce bazı belirtiler gösterir.

Kanser hücreleri oluşmadan önce tüketilen bazı gıdalar, bu hücrelerin uykuya geçmesini sağlayarak kanserin önlenmesine yardımcı olur.

Uzmanlar, bilimsel olarak yararlı olduğu kanıtlanmış gıdaların beslenme alışkanlıklarına eklenmesiyle kanserin engellenebileceğini belirtiyor.

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Kanseri önlediği bilimsel olarak ispatlanan ve haftada 1 kez tüketilmesi önerilen pazının faydaları dikkatlerden kaçmadı.

Pazıyla ilgili tüm detaylar…

PAZI KANSERİ NASIL ÖNLÜYOR?

En şifalı gıdalardan biri olan pazı, syringic asit ve kaempferol adlı maddeler içerir. Bu maddeler, vücuttaki kanser hücrelerinin oluşumunu engeller, vücuttaki toksin birikimini önler.

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PAZI NEDİR?

Ispanakgiller familyasından olup iri ve çok yapraklı bir bitkidir. Kırlarda kendiliğinden yetişen veya bahçelerde yetiştirilen otsu bir bitkidir. Yaprakları iri ve çok, kökleri dallı ve az etlidir.

PAZININ FAYDALARI NELERDİR?

-Öksürüğe faydalıdır.

-Gül yağı ile karıştırılıp başa konulduğunda ağrıyı geçirir.

-Lapası basur memelerine iyi gelir.

-Yaprakları salata gibi yenirse iştahı açar, yemeyi hazmettirir, böbrek-mesane-dalak ağrılarını giderir.

-Tansiyonu dengeler.

-İştah açar.

-Böbrek ve dalaktaki ağrıları azaltır.

-Halsizliğe iyi gelir.

-Tansiyonu dengeler.

-Depresyon ve strese karşı iyidir.

-Kalp krizi riskini azaltır.

-Demir eksikliğini engeller.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korunmada büyük rol oynar.

-Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Kan basıncını kontrol etmede etkilidir.

-Beyin ve hafıza için faydalıdır.

-Sindirim sistemini güçlendirir ve hazımsızlığı önler.

-Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

-Öksürüğü engeller.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

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