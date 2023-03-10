Kuru fasulyeyi mutlaka böyle tüketin. Faydaları artıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kuru fasulyenin faydaları dikkat çekti.
C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artırdığı bildirildi.
KURU FASULDEYENİN FAYDALARI
- Şeker hastaları için idealdir
- Kansere karşı korur
- Beyin sağlığına faydalıdır
- Kan şekerini dengeler
- Migrene iyi gelir
- Zayıflamaya yardımcıdır
- Sindirim sistemine yararlıdır
- Hamileler için idealdir
- Böbrek için faydalıdır
- Enerji verir
KIRMIZIBİBER İLE BİRLİKTE YENDİĞİNDE FASULYENİN FAYDALARI
Fasulye ideal bir demir kaynağı iken, vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmaz. Oysaki C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artar.