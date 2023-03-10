Kuru fasulyeyi mutlaka böyle tüketin. Faydaları artıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kuru fasulyenin faydaları dikkat çekti.

C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artırdığı bildirildi.

KURU FASULDEYENİN FAYDALARI

- Şeker hastaları için idealdir

- Kansere karşı korur

- Beyin sağlığına faydalıdır

- Kan şekerini dengeler

- Migrene iyi gelir

- Zayıflamaya yardımcıdır

- Sindirim sistemine yararlıdır

- Hamileler için idealdir

- Böbrek için faydalıdır

- Enerji verir

KIRMIZIBİBER İLE BİRLİKTE YENDİĞİNDE FASULYENİN FAYDALARI

Fasulye ideal bir demir kaynağı iken, vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmaz. Oysaki C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artar.