10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kuru fasulyeyi mutlaka böyle tüketin. Faydaları artıyor

Kuru fasulyeyi mutlaka böyle tüketin. Faydaları artıyor

C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin faydalarının arttığı vurgulandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:50
Takip Et

Kuru fasulyeyi mutlaka böyle tüketin

Kuru fasulyeyi mutlaka böyle tüketin. Faydaları artıyor
+
Aa
-

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kuru fasulyenin faydaları dikkat çekti.

C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artırdığı bildirildi.

KURU FASULDEYENİN FAYDALARI

- Şeker hastaları için idealdir

- Kansere karşı korur

- Beyin sağlığına faydalıdır

- Kan şekerini dengeler

- Migrene iyi gelir

- Zayıflamaya yardımcıdır

- Sindirim sistemine yararlıdır

- Hamileler için idealdir

- Böbrek için faydalıdır

- Enerji verir

KIRMIZIBİBER İLE BİRLİKTE YENDİĞİNDE FASULYENİN FAYDALARI

Fasulye ideal bir demir kaynağı iken, vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmaz. Oysaki C vitamininden zengin kırmızıbiber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
2
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
3
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
6
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
7
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.