Kanseri engelliyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Mucize ot ortaya çıktı

Ersoy Özdem
Kanseri engelliyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Mucize ot ortaya çıktı
Kanseri engelleyen ve hazımsızlığa iyi gelen zencefilin faydaları dikkat çekti.

Zencefil, birçok sağlık sorununa iyi gelen bir bitkidir.

Zencefilin bilimsel adı Zingiber Officinale’dir ve Asya’nın tropik bölgelerinde yetişir.

​​​​​​Taze zencefil daha çok fayda sağlar.

Mucize bitki; Hazımsızlık, ağrı, beyin sağlığı, kanser riski, kan şekeri, kilo verme, mide bulantısı ve kolesterol gibi konularda faydalı olabilir.

Zencefil, sindirim sisteminin dostudur. Mide rahatsızlıklarına, gaz ve şişkinliğe karşı %40 oranında etkilidir. Ayrıca, ishal, bağırsak enfeksiyonları, mide ülseri ve reflü gibi sorunları da hafifletir.

Zencefil, mide bulantısının nedeni ne olursa olsun, onu yatıştırır.

Hamileler, seyahat edenler ve kemoterapi görenler zencefilin bu özelliğinden faydalanabilirler. Zencefil, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Vücudun ısısını yükselterek, zararlı maddelerin atılmasına katkıda bulunur.

NASIL TÜKETİLİR?

Zencefil, tavuk ve balık yemeklerine çok yakışır. Ayrıca farklı yemeklere de lezzet katar.

Ülkemizde de sevilen bir besindir. Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan zencefilin kökü, baharat, çay veya toz şeklinde tüketilebilir.

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