Kara para mı? Darbe mi? Yargısız infaz mı?

AKP iktidarı gündem değiştirme ustasıdır.

Yandaş medya sazan gibi atlar bu algı operasyonlarına.

Günlerce, haftalarca, aylarca sahte gündemi tartışır.

Gerçekler farklı, algılar farklıdır.

Özgür gerçek medya farklı, yandaş medya ve sosyal medya farklıdır.

Sosyal medya da yandaş medya da yargısız infaz ustasıdır.

Gerçeklere ulaşmak ise 22 yıllık AKP iktidarında imkânsızdır.

Ne oldu Ayhan Bora Kaplan’ı derdest eden polislere?

Yandaş medya tetikçilerinin “İktidara darbe yapacaklardı” iddiası ile tutuklandılar.

En yüksek rütbelisi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olan 7 polis darbe yapıp iktidarı düşürecekmiş.

Nasıl becereceklerdi?

Genelkurmay Başkanı’nı, kuvvet komutanlarını derdest edip teslim mi alacaklardı?

Cumhurbaşkanı’nı, MİT Başkanı’nı, İçişleri Bakanı’nı, Emniyet Genel Müdürü’nü, Jandarma Komutanı’nı derdest edip teslim mi alacaklardı?

Yandaş medya algı yarattı, millet de saf saf inandı.

7 polis tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler.

Ye beraat ederlerse ne olacak?

Ayhan Bora Kaplan operasyonu bitti.

Siyasetçi, bürokrat ve yargı ayağına yönelmekte olan soruşturma durduruldu.

Dünyada görülmemiş bir örnek yaşandı mafyanın kara para bağlantılarının üstü kapatıldı.

İşte asıl darbe budur.

Tıpkı 17- 25 Aralık gibi.

Tıpkı rüşvet ve yolsuzluk dosyalarının kapatıldığı gibi.

Tıpkı kara paraların sıfırlandığı gibi.

Tıpkı yapanın yanına kâr kaldığı gibi.

Gelelim Dilan-Engin Polat skandalına.

04 Kasım 2023’te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

Haklarında kara para aklama başta, sayısız suç isnat edildi.

40 yıldan fazla mahkûmiyet istendi.

Bir yıl sonra Engin çifti tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Somut suçları nedir bilen var mı?

Soyut suç iddialarını yayınlayan medyaya ne olacak.

Ya beraat ederlerse ne olacak?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ dedi ki;

-“Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum.”

Vay canına.

Özdağ bile artık bildiklerini yazamıyor.

Değerli gazeteci kardeşim Nevşin Mengü dedi ki;

-“Tiyatro mu izledik?”

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar kardeşim dedi ki;

-"Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir. Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.”

Gazeteci Emrullah Erdinç sordu:

-"Görgüsüz paylaşımlar devam edecek mi?"

Dilan Polat yanıt verdi:

-"Öyle bir şey asla olmayacak…"

Ben de lafı gediğine oturtayım.

Yargı da medyada asla bağımsız ve tarafsız olmayacak.