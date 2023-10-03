Karabağ’da Ermenilere ait 100 hektardan fazla uyuşturucu tarlası bulundu

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı’da Ermenilere ait 100 hektardan fazla uyuşturucu tarlası tespit edildi.

KAYNAK: İHA
Karabağ’da Ermenilere ait 100 hektardan fazla uyuşturucu tarlası bulundu

Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermeni silahlı güçlere yönelik başarılıyla tamamladığı terörle mücadele operasyonun ardından, bölgede yapılan incelemelerde Ermenilere ait uyuşturucu tarlası tespit edildi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenilerin Hocalı’daki arazileri uyuşturucu tarlası olarak kullandığını söyledi.

“KARABAĞ’DA UYUŞTURUCU EKİMİNİN YAYGIN ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Azerbaycanlı uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda bölgede “kenevir” ekildiğinin tespit edildiğini belirten Hacıyev, "Biliyorsunuz Azerbaycan hükümeti bu konuyla ilgili ayrı etkinliklerde konuyu uluslararası kuruluşların önünde gündeme getirdi. İşgal altındaki topraklarda uyuşturucunun yaygın olarak yetiştirildiği ve nakledildiği belirtilmişti. Ancak Ermeni yetkililer bunun bir ihtimal olduğunu öne sürerek, bunu bir iddia olduğunu söylüyordu. Ancak bugün burada bir plantasyon bulunması, işgal döneminde, yani 30 yıl boyunca, bu bölgelerde uyuşturucu ekiminin yaygın şekilde organize edildiğini gösteriyor. Bu kenevir bitkisi ilaçların işlenmesinde hammadde olarak kabul edilmektedir. Kurutulduktan sonra esrar olmasına rağmen zenginleştirilmiş formda diğer psikotrop maddelerin hazırlanmasında kullanılır” dedi.

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“ÜRETİLEN UYUŞTURUCU HAPLAR ÇEŞİTLİ YOLLARLA FARKLI ÜLKELERE GÖNDERİLİYORDU”

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından işgalden kurtarılan diğer bölgelerde de uyuşturucu vakalarının tespit edildiğine dikkat çeken Hacıyev, “Esrar, haşhaş ve diğer uyuşturucular farklı yerlere ekildi. Bunlar esas olarak Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ekiliyor. Bu tür vakalar işgalden kurtarılan başlıca bölgeler olan Cebrail, Fuzuli ve Zengilan'da tespit edildi. Bugün buranın bir gerçek olduğunu tüm dünya görsün. Başka yerlerde de benzer vakaların olması göz ardı edilmiyor. Bu bölgelerde üretilen uyuşturucu haplar çeşitli yollarla farklı ülkelere gönderiliyordu” dedi.

“FİYATI 8-10 BİN MANAT ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Hocalı’daki kenevir çalılıklarına ciddi şekilde bakım yapıldığını kaydeden Hacıyev, "Uzmanlar bunun Hint keneviri türü bir uyuşturucu olduğuna inanıyor. Dünya pazarında en çok talep edilen üründür. Karaborsada 1 kilosunun fiyatı 8-10 bin manat arasında değişiyor. Zenginleştirilip başka maddelere dönüştürülürse fiyatlar farklı oluyor. Dolayısıyla bugün yürütülen çalışmanın temel hedefi, Ermeni rejiminin geride bıraktığı suç yığınlarının tamamen temizlenmesidir” ifadelerini kullandı.

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