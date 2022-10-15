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Karabük’te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Karabük’te 3 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:55
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Karabük’te 3 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Karabük’te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
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Karabük’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Karabük - Safranbolu karayolu Valilik mevkiinde meydana geldi.

K.M.K. idaresindeki 78 BM 009 plakalı otomobil, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritten gelen H.K. yönetimindeki 60 ADL 821 ve B.S'nin kullandığı 68 EA 704 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerin olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 5 kişinin de kendi imkanları ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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