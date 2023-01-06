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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:30
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Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Karabük-Yenice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana geldi.

Hüseyin A. yönetimindeki 78 AB 825 plakalı otomobil, Şenol T. idaresindeki 67 ZS 609 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Şenol T. ve yanındaki Tuncay T. ile 78 AB 825 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ahmet B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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