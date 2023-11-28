Karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Karaciğer hastalıklarına iyi gelen dulavrat otunun egzama ve çok sayıda rahatsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelen dulavrat otunun egzama ve çok sayıda rahatsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü ve yaprakları kullanılır.

DULAVRAT OTUNUN FAYDALARI

- Yapraklarından yapılan ilaçlar, romatizma ve nikris ağrılarını giderir.

-Mide iltihaplarını iyileştirir.

-Kökünden yapılan ilaçlar ise, deri iltihapları ve egzamanın tedavisinde ve karaciğer hastalıklarında kullanılır.

-Kanı temizler.

-Yağlı ve akneli ciltlere iyi gelir.

-Saçlardaki kepeği keser.

-Ülserlerin iyileşmesini hızlandırır.

-Egzama ve sedef hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler yapar.

-İdrar söktürücüdür.

-Hafif müshil etkisi vardır.

-Bedeni güçlendirici bir toniktir. Terleticidir.

-Gut hastalığına karşı olumlu etkisi görülür.

-Sindirim ve safra salgılarını artırarak sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar.

NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.

İlgili Haberler
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur? Gündem
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur?
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar Ekonomi
Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot
Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar Gündem
Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar
Savaşın İsrail’e maliyeti belli oldu Dünya
Savaşın İsrail’e maliyeti belli oldu
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı