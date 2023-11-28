Karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelen dulavrat otunun egzama ve çok sayıda rahatsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü ve yaprakları kullanılır.

DULAVRAT OTUNUN FAYDALARI

- Yapraklarından yapılan ilaçlar, romatizma ve nikris ağrılarını giderir.

-Mide iltihaplarını iyileştirir.

-Kökünden yapılan ilaçlar ise, deri iltihapları ve egzamanın tedavisinde ve karaciğer hastalıklarında kullanılır.

-Kanı temizler.

-Yağlı ve akneli ciltlere iyi gelir.

-Saçlardaki kepeği keser.

-Ülserlerin iyileşmesini hızlandırır.

-Egzama ve sedef hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler yapar.

-İdrar söktürücüdür.

-Hafif müshil etkisi vardır.

-Bedeni güçlendirici bir toniktir. Terleticidir.

-Gut hastalığına karşı olumlu etkisi görülür.

-Sindirim ve safra salgılarını artırarak sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar.

NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.