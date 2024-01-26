Karaciğer hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı

Karaciğer hastalıklarına iyi gelen doğal besinlerden biri de şimşir otu olduğunun altı çizildi. Bu bitki, Şimşirgiller familyasına ait, odunsu ve her mevsim yeşil kalan bir çalı ya da ağaç olduğu biliniyor.

Türkiye’de adi şimşir olarak bilinen türü, genellikle çok dallı bir çalı şeklinde olduğu ifade edildi. Bazen de 10 metreye kadar uzayabileceği bildirildi.

Çiçekleri soluk sarı renkli olduğu bildirildi. Yaprakları ve dallarının kabuğu, alkoloid, uçucu yağ, reçine ve tanen gibi bileşikler içerdiğinin altı çizildi.

Şimşir otunun faydaları şunlardır:

-Kanı arındırdığı söylendi.

-Terlemeyi sağlar, ateşi düşürür ve vücudu dinlendirdiğinin altı çizildi.

-Hafif bir müshil etkisi yaptığı vurgulandı.

-Karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu olduğunun altı çizildi.

NASIL KULLANILIR?

Şimşir otu, bahçelerde dekoratif amaçlı da yetiştirilebileceği bildirildi.

Şifa veren kısmı yaprakları ve dalları olduğunun altı çizildi.

Toz haline getirilerek günde bir çay kaşığı kadar yemeklere katılabileceği söylendi.