Karaciğer hastalıklarında kullanılıyor. Cinsel gücü artırıyor. İşte faydalarıyla göz dolduran o ot

Doğal bitkiler, sağlığımızı korumak için giderek daha önemli hale geldiği biliniyor.

Bu bitkilerden biri de nasırlar için şifa kaynağı olan susam otu.

Susam otu, karaciğer hastalıklarına iyi gelen, cinsel gücü yükselten, pek çok faydası olan bir bitkidir.

Susam otu neye benzer?

Susam otu, sıcak iklimlerde yetişen, bir yıl ömürlü, yağlı tohumlar veren bir bitkidir.

Çiçekleri beyaz, kırmızı veya sarımsı renklerdedir.

Meyveleri kapsül biçimindedir. Tohumları kahverengi veya sarıdır.

Tohumlarından susam yağı elde edilir. Tahin helvasının malzemesidir.

Evde ilaç yapımında; yaprakları ve yağı kullanılır.

Faydaları nelerdir?

Yağı, safra taşlarını çözmede yardımcı olur.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Kabızlığı önler.

Cinsel gücü yükseltir.

Karın ağrısını alır.

Nefes darlığına ve bronşite iyi gelir.

Karaciğer hastalıkları hangileridir?

Hepatit. Hepatit, karaciğer dokularının iltihaplanmasıdır.

Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Karaciğer Hastalığı

Karaciğer Kistleri.

Karaciğer Enfeksiyonları

Karaciğer Tümörleri.