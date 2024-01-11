Karaciğer yağlanmasına ve siroza iyi gelen ot ortaya çıktı

Sağlık sorunları olan insanlar, doğal besinleri daha çok seçiyorlar. Bu besinlerden biri de kurtayağı otudur. Bu bitki, görünüşü ve sağlığı için çok faydalıdır.

Kurtayağı otunun en büyük avantajı, karaciğer için iyidir.

Karaciğer sirozu gibi tehlikeli bir hastalıkla savaşır.

Karaciğerin iltihaplanmasını ve şişmesini önler ve karaciğerin işlevlerine yardımcı olur.

SİROZ NEDİR?

Siroz, karaciğerin sağlam dokusunun yara dokusuyla değiştiği ve karaciğerin kalıcı zarar gördüğü son aşama bir karaciğer hastalığıdır.

Yara dokusu, yaralanma veya uzun süren hastalık sonucu oluşur.

Sirozlu hastalarda karaciğer çalışmaya devam eder ama yara dokusu karaciğerin normal çalışmasını bozar ve karaciğerin sağlam dokusunun yaptığı metabolizma, kanın pıhtılaşması, protein yapımı ve ilaç ve zehirlerin temizlenmesi gibi işleri yapamaz.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, tıpta hepatik steatoz olarak adlandırılan, çok alkol kullanımı, tip 2 diyabet ve obezite nedeniyle karaciğerde çok yağ birikmesiyle oluşan bir karaciğer hastalığıdır.

Vücudun yemekleri parçalamasına, enerji saklamasına ve zehirleri atmasına yardım eden en büyük organ olan karaciğer, hücrelerinde çok yağ birikmesiyle yağlanma sorunu yaşar.